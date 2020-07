El entrenador de Daniel Salcedo es investigado por la venta de medicamentos que pertenecían a hospitales del IESS

LEA TAMBIÉN

La Fiscalía abrió una investigación por un presunto peculado en contra de Abraham M., entrenador personal de Daniel Salcedo. La entidad confirmó a este Diario, la tarde de este jueves, 9 de julio de 2020, que la indagación se abrió de oficio tras conocer que el preparador físico se dedicaba a la venta de medicamentos por redes sociales.

Según las investigaciones, los insumos que ofertaba Abraham M., serían parte del inventario de medicamentos de los hospitales del IESS de Guayaquil.



En las últimas horas, la Fiscalía recibió fotografías y documentos que certifican que el sospechoso retiró las medicinas de los hospitales públicos. Luego, las ofertaba en redes sociales hasta en USD 1 200, pese a que los medicamentos tenían un costo de USD 200.



En el expediente fiscal están las imágenes de las publicaciones que el entrenador de Salcedo realizaba en sus redes sociales. En una de las fotografías se observa a él cargando una caja con varios paquetes de Actemra, un medicamento utilizado para tratar el covid-19. En las envolturas de las medicinas está la frase “I.E.S.S. Prohibida su venta”.



Por eso, la Fiscalía investiga cómo el entrenador de Salcedo tuvo acceso a esos medicamentos y quiénes fueron las personas que le entregaron.



De hecho, el IESS también ha abierto una investigación interna. El director provincial del Guayas, Ricardo Ron, envió un memorando a los directores de los hospitales del Seguro Los Ceibos y Teodoro Maldonado Carbo. Actualmente, las dos casas de salud forman parte de investigaciones sobre presuntos actos de corrupción que involucran a Salcedo.



En el documento, Ron les pide a los funcionarios que “en máximo 48 horas” se remita a su despacho “un informe detallado y pormenorizado de sus respectivos inventarios desde enero” para establecer procesos de adquisición, uso, consumo y salida del medicamento Actemra.



Además, añade que el informe deberá incluir la fecha de salida del medicamento, el nombre del funcionario que los solicitó (médico) y el paciente de destino.



“En el supuesto caso de encontrarse alguna irregularidad y/o descuadre del inventario actual desde la fecha solicitada que no esté debidamente sustentado, les solicito determinar los presuntos responsables e informarme de manera inmediata y pormenorizada para iniciar las acciones legales penales pertinentes”.



La Fiscalía también investiga los nexos que Abraham M., tiene con la supuesta red delictiva de Salcedo. Esto ocurre porque Salcedo intentó huir del país, el pasado 8 de junio, con una credencial falsa en la que constaba el nombre de su entrenador físico.

Por estos hechos, Abraham M., presentó una denuncia en contra de Salcedo por suplantación de identidad ante la Fiscalía. La queja judicial la generó el pasado lunes, 6 de julio. Ese día llegó a las oficinas judiciales y aseveró ante la prensa que no tenía ninguna relación comercial con Salcedo.



“Tuvimos una amistad por medio del entrenamiento y por cosas deportivas. Pero de cosas como negocios, eso no hablaba”, dijo.



Su abogada Soraya Franco también señaló que acudían a la Fiscalía para que se esclareciera quién suplantó la identidad de su cliente.



Este Diario intentó contactarse con la jurista por la nueva investigación de la Fiscalía, pero no respondió.



Luigi García, abogado de Salcedo, sí habló y comentó que su cliente mantenía una relación de amistad con su entrenador.