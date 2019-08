Ente electoral de Guatemala avala transparencia y fiscalización de comicios

LEA TAMBIÉN

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala garantizó este sábado 10 de agosto de 2019 que los comicios presidenciales del domingo 11 de agosto de 2019 se celebrarán con transparencia y totalmente abiertos a la fiscalización nacional e internacional.

Durante una conferencia de prensa, el presidente del ente, Julio Solórzano, dijo que "la mayoría de situaciones fundamentales del proceso han sido debidamente coordinadas" y que todas la documentación electoral ha sido trasladada a los municipios.



También anunció que las Juntas Receptoras de Votos han sido instruidas para que permitan el ejercicio de fiscalización tanto de las organizaciones políticas como de los observadores nacionales e internacionales.



"Total apertura para la fiscalización", proclamó, y agregó que el simulacro nacional que se realizó en el Parque de la Industria, donde está instalado el sistema de cómputo, permitió comprobar que el sistema informático "funcionó".



El Tribunal Supremo Electoral, que en los comicios generales del pasado 16 de junio reconoció errores en la transmisión de datos que según la entidad no afectaron a la elección presidencial, recordó además que cualquier impugnación debe hacerse ante las Juntas Receptoras de Votos, en el momento procesal oportuno, para después ser evaluado en las audiencias de revisión.



"El Tribunal garantiza el ejercicio del sufragio y la transparencia", reiteró el magistrado presidente.



Este viernes, en un decreto, el ente electoral decidió suspender las elecciones en el municipio de San Mateo Ixtatán, ubicado en el occidental departamento de Huehuetenango, debido a que la junta electoral recibió amenazas y no se pueden garantizar los derechos constitucionales.



Además de Ixtatán, los otros municipios donde se repetirán elecciones son Iztapa, del sureño departamento de Escuintla; Tajumulco y Esquipulas Palo Gordo, del occidental San Marcos; San Antonio Ilotenango, en el noroccidental Quiché; y en San Jorge, del oriental Zacapa.



En estos lugares, pese a que no fueron contabilizados los votos de la jornada del 16 de junio, el 11 de agosto solo contarán con la papeleta presidencial de las opciones al balotaje (la socialdemócrata de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, y el conservador de Vamos, Alejandro Giammattei) y la papeleta para elegir la planilla para alcalde.



Sobre esa situación de violencia, el presidente del Tribunal Supremo Electoral dijo que se han registrado otras amenazas en otros puntos del país, pero avanzó que ya se coordinó con la Policía y la Fiscalía el tema para garantizar la seguridad de los miembros de las juntas.



Más de 8 millones de guatemaltecos, incluidos los radicados en Estados Unidos, decidirán el futuro del país y elegirán al próximo mandatario, en sustitución de Jimmy Morales, para los próximos cuatro años (2020-2024).