El 45,5 % de votantes del sondeo de EL COMERCIO conoce las medidas para prevenir enfermedades respiratorias

Este Diario, desde las 17:17 del viernes 27 de febrero, hasta las 11:42 de este este martes 3 de marzo del 2020 realizó un sondeo sobre las medidas par prevenir enfermedades respiratrorias.

10 388 personas participaron en este cuestionario. La mayoría contestó que no a la pregunta: Conoce usted, ¿qué medidas debe tomar para prevenir las enfermedades respiratorias?



Específicamente, 5 661 (54,5%) respondieron que no, frente a 4 727 (45,5%) que indicaron que si conocen las medidas que deben tomar para prevenir enfermedades respiratorias. El sondeo, ubicado en la página web de EL COMERCIO, fue realizado a propósito del registro de casos de virus covid-19 en Ecuador.



Hay que tomar en cuenta algunos tips claves emitidos por la OMS para prevenir el contagio y no entrar en pánico. El primero es lavarse las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. También debe mantener una distancia mínima de 1 metro (3 pies) entre usted y cualquier persona que tosa o estornude. Además, evite tocarse los ojos, la nariz y la boca ya que las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Una vez contaminadas, las manos pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el virus puede entrar en su cuerpo y causarle la enfermedad. Estas y otras medidas han sido publicadas por la OMS