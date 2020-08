Cuatro claves para ahorrar energía durante la etapa de confinamiento

LEA TAMBIÉN

El permanecer durante más tiempo en la casa por la crisis sanitaria, provocada por la pandemia de covid-19, ha hecho que el consumo de energía eléctrica se incremente, sobre todo en el área residencial.

Por ejemplo, la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), que brinda cobertura a la provincia de Pichincha, parte de Napo, y algunos sectores de Imbabura y Santo Domingo de los Tsáchilas, informó que en esta área se ha evidenciado que el consumo en el sector residencial se ha incrementado en alrededor del 40% los clientes de este segmento.



Mientras tanto, un 34% de este grupo mantuvo el consumo dentro del rango promedio que tenía antes a la pandemia y un 26%, en cambio, usó menos este recurso, detalló Mauricio Mendoza, jefe de Atención al Cliente de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ).



En total, la EEQ cuenta con 1,008 021 clientes de la tarifa residencial. Esto representa el 85% de todos los abonados (1,185 894).



En el resto de los usuarios, que corresponde a los sectores industrial artesanal, industrial con demanda (grandes fábricas) y comercial, se produjo el efecto contrario, porque debido a la pandemia algunos negocios o empresas no han funcionado de manera regular. Esto ha provocado que en estos segmentos el consumo se reduzca entre el 60% y 70%.



Ante los efectos provocados en el consumo de la energía, por la pandemia de covid-19, el Gobierno anunció el 26 de julio pasado que las empresas eléctricas asumirán los costos por el uso en exceso de este recurso, en el caso de los clientes de la tarifa residencial.



Este beneficio aplicará para las personas que hayan consumido energía, entre uno y 500 kilovatios hora (kWh) al mes, entre marzo y agosto. Estos abonados recibirán en septiembre próximo una nueva factura. En esta se detallará el monto a pagar entre marzo y agosto, sin incluir el uso de este recurso en exceso.



A continuación se detallan cuatro claves para generar más ahorro en el gasto de energía en el sector residencial.



Aproveche la luz natural



Mantenga las cortinas abiertas en la mañana y tarde para aprovechar la luz natural. En lo posible evite utilizar la iluminación eléctrica. Y, en el caso que requiera hacerlo, opte por usar luces LED o focos ahorradores.



Use los artefactos con moderación



Los equipos que demandan un mayor consumo de energía son aquellos que, usualmente, generan calor. Entre estos se encuentran la ducha eléctrica, plancha, calefactor eléctrico, microondas, olla eléctrica, cafetera, horno eléctrico, sanduchera, secadora eléctrica.



Por eso si va a usar estos artefactos, Mendoza sugiere hacerlo de manera óptima. Por ejemplo, se debe utilizar la lavadora y secadora eléctrica con la carga llena, tomar duchas breves, no mantener encendida por horas la arrocera ni cafetera, planchar pasadas las 21:00.



No abra la puerta de la refrigeradora de manera reiterada



Trate en lo posible de no abrir la refrigeradora varias veces al día. Opte por sacar los productos que va a usar de una vez. También evite guardar líquidos o alimentos calientes, porque esto demanda que este electrodoméstico haga un mayor esfuerzo para enfriar esos productos.



Los equipos que menos consumen



La computadora, televisión o radio, si bien emplean energía, consumen este recurso en menor medida. Pese a esto se recomienda no mantener encendidos estos equipos si no están siendo utilizados.

En el caso de las computadoras se recomienda activar el modo de ahorro de energía cuando no se haga uso de este equipo en periodos considerables, por ejemplo, durante la hora del almuerzo. Una vez que termine de trabajar, asegúrese también de apagar este aparato.