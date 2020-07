Agencia de Energía pide a las empresas eléctricas cumplir orden judicial en tarifas eléctricas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (Arcernnr) dispuso a las empresas eléctricas cumplir con la resolución judicial que prohíbe realizar el cobro de este servicio con base en estimados o promedios.

Esta información fue remitida a través de una circular suscrita el 10 de julio pasado por Itsvan Hervas, coordinador técnico de Regulación y Electricidad de la Arcernnr. El documento fue dirigido a los gerentes de las 10 firmas comercializadoras que prestan este servicio a escala nacional.



En esta circular se detalla que los titulares de las empresas eléctricas deberán acatar lo dispuesto por la jueza de la Unidad Judicial Norte 2 de la Familia, Niñez y Adolescencia en Guayaquil el 6 de julio pasado. Esto implica que se "abstengan de realizar cobros por concepto de consumos eléctricos presuntivos o promedios".



Según la resolución judicial, la factura del consumo de energía durante los meses de marzo, abril y mayo, que duró el confinamiento por el covid-19, se deber establecer considerando la lectura física de los medidores, precisó el legislador.



La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables advierte que el incumplimiento de esta resolución podría implicar la destitución de los servidores públicos.



En abril pasado, la ex Arconel (que fue absorbida por la Arcernnr) emitió una resolución para que la factura por el consumo de energía, en los meses de confinamiento por el coronavirus, se establezca en función del promedio del uso de este recurso. Esto generó más de 80 000 reclamos a escala nacional, por inconsistencias en los montos.



Ante esto, a mediados de junio pasado, el presidente Lenín Moreno solicitó la renuncia del exdirector ejecutivo de la ex Arconel, Bolívar Lucio y la salida de todos los gerentes de las empresas eléctricas.



El Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables dispuso también que se vuelva a facturar el consumo del servicio de energía de marzo, abril y mayo tomando en cuenta la lectura del medidor.



Por su parte, Héctor Yépez, asambleísta de CREO presentó una acción en contra de la ex Arconel, por los perjuicios generados. Esta fue resuelta a favor el 6 de julio pasado.