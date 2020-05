¿Qué piensan los afiliados y beneficiarios sobre el Seguro Social ecuatoriano?

LEA TAMBIÉN

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó el miércoles 13 de mayo del 2020, el informe final de los resultados de la Encuesta de percepción de usuarios y beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (lESS) sobre su desempeño, gobernanza, cobertura, calidad y sostenibilidad.

La encuesta muestra una institución fortalecida en cuanto a prestaciones como la jubilación: 73% de los encuestados manifiesta cobrar a tiempo su pensión y el 60% confía en que podrá cobrar su pensión cuando se jubile.



Sin embargo, sobre las prestaciones de salud, el escenario no es tan positivo. Mientras más de la mitad de los entrevistados considera que la atención de los médicos del IESS es buena, una proporción importante de los encuestados considera que la situación ha empeorado con respecto al 2019. 6 de cada 10 encuestados creen que faltan más médicos en el IESS, y más de 7 de cada 10 personas consideran que el IESS no tiene las medicinas necesarias.



En términos de cobertura, 6 de cada 10 encuestados estarían de acuerdo con que el IESS incluya a más grupos de población para recibir todos los beneficios, pero coinciden en que esa incorporación debe estar supeditada a que puedan pagar sus aportes.



Afiliados, jubilados y empleadores del IESS coinciden, en su mayoría (75%), en que el Instituto debe seguir financiando la atención médica de los hijos menores de 18 años de los afiliados, así como la atención por enfermedades catastróficas, pero no estarían de acuerdo en contribuir con un aporte adicional para financiar estas atenciones.



Los encuestados perciben que la situación económica del IESS no es buena: al menos el 60% cree que el Instituto está en malas o muy malas condiciones económicas y el mismo porcentaje considera que es el Gobierno, y no los trabajadores y empleadores, quien debe aumentar su aporte para contribuir a mejorar esa situación. Además, se percibe una debilidad institucional contundente: más del 83% de encuestados cree que hay corrupción en el IESS.



Finalmente, la encuesta deja en claro que el IESS es una institución de relevancia significativa para la sociedad ecuatoriana: en términos generales, al menos el 60% de los encuestados tiene una imagen positiva de la institución.



"Lo anterior pone de relieve la importancia de avanzar hacia un proceso de construcción conjunta con los actores sociales que permita fortalecer el desempeño del IESS: al menos el 83% de los entrevistados considera que es necesario un diálogo por la seguridad social, y más del 70% considera que este proceso mejorará los servicios que brinda el IESS", apuntó la OIT.



En el contexto de la crisis generada por la pandemia covid-19, la protección social ha resurgido como una de las medidas más eficaces y eficientes para contener los impactos de la pandemia. En tal sentido, conocer la percepción de afiliados, jubilados y empleadores del IESS, constituye en un elemento clave para poder trabajar en mejorar el desempeño del Instituto, para que pueda contribuir de forma eficaz en la mitigación de los efectos de la crisis.



El estudio se ha desarrollado en el marco del Programa de Asistencia Técnica para la Seguridad Social (Patss), que la Oficina de la OIT para los Países Andinos lleva a cabo con el IESS, específicamente para el proceso de diálogo transparente y responsable que tiene por finalidad construir, de forma conjunta con los actores sociales, una hoja de ruta que permita el fortalecimiento y desarrollo sostenible del IESS.