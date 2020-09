Encuesta revela poco acceso a salud sexual y reproductiva, durante la pandemia en Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El 47,66% de 512 mujeres, personas trans y no Identificadas con un género encuestadas informó haber tenido dificultades para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva. Este es uno de los resultados de la ‘Encuesta virtual sobre el acceso a atención de salud sexual y reproductiva durante la pandemia por covid-19 en Ecuador’, a cargo de organizaciones sociales. La información se levantó entre el 17 de julio y el 30 de agosto del 2020 (44 días), en 23 de las 24 provincias; no se recibieron datos de Pastaza.

En una rueda de prensa, que se llevó a cabo la tarde de este miércoles 2 de septiembre del 2020, se proporcionaron más datos relevantes que se obtuvieron por medio de esta herramienta. El 72,95% de los consultados que tuvo dificultades para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva es joven, de entre los 18 y 30 años. En menor cantidad están quienes tienen de 36 a 45, de 31 a 35, y de 15 y 17 años.



Mientras que el 82,98% de mujeres, personas trans o no binarias está en condición de pobreza.



Los servicios a los que no se accedió fueron atención ginecológica, entrega de métodos anticonceptivos y planificación familiar, la realización de exámenes como el papanicolau; los controles de embarazo,L y el examen para la detección de infecciones de transmisión sexual y VIH.



Los inconvenientes se presentaron en las unidades médicas del Ministerio de Salud Pública, en 62,08% de encuestados. También en las consultas privadas, con 25,83% y del Seguro Social, con el 11,25%.



Para Ana Vera, las brechas en el sistema de salud se mantienen en mujeres, en especial, entre las jóvenes o quienes son parte de la población Lgbtiq (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexual y queer), pero con la pandemia de covid-19 se han agudizado. “Lo que podemos ver es que la salud de mujeres, niñas y Lgbtiq no son prioritarias, menos en épocas como las actuales. El Estado está restringiendo los servicios, por lo que sus vidas se deterioran”.



En ese sentido, Vera presentó la campaña #Libreseinformadas. Tiene como objetivo entregar información científica, segura, libre de prejuicios mitos y miedos; recuerda que el acceso a insumos de salud sexual y reproductiva es un derecho humano.