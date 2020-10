IX Encuentro Empresarial Andino alcanzó intenciones de negocio por unos USD 4,2 millones

LEA TAMBIÉN

La novena edición del Encuentro Empresarial Andino logró compromisos de venta por USD 4,2 millones. Se trató de una macrorrueda de negocios virtual con la participación de 161 exportadores andinos y 76 compradores de los países de la Comunidad Andina (CAN), la Unión Europea y el Reino Unido.

Según información de este organismo, emitida este martes 6 de octubre del 2020, Proexport Bolivia, ProColombia, ProEcuador, PromPerú y la Secretaría General de la CAN, organizadores de este evento, señalaron que hubo 453 citas de negocios del 28 de septiembre al 2 de octubre. Fue la primera vez que se realizó de manera virtual.



El boletín de prensa señala que el sector agroindustria fue el que más ventas concretó con el 53% (USD 2,25 millones). Le sigue el rubro alimentos procesados con 37% (USD 1,56 millones) y el sector de cuidado personal y del hogar con 10% (USD 404 mil).



El Secretario General de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, destacó que, en medio de la actual pandemia, se haya logrado realizar la macrorrueda virtual. “En las actuales circunstancias, vender un dólar ya es ganancia”, señaló.



“Desde la Secretaría, expresamos nuestro agradecimiento a Colombia, país que ejerce la presidencia pro témpore de la CAN, a Ecuador en su calidad de anfitrión del presente evento y a las agencias de promoción de las exportaciones por el trabajo conjunto realizado”, manifestó.



Desiree Byrne, directora de Promoción de Exportaciones de ProEcuador, dijo que para el Gobierno ecuatoriano fue un honor ser el organizador del IX Encuentro Empresarial Andino, en su primera edición virtual, que alcanzó interesantes promesas de negocio y mejores días para el comercio regional, especialmente para artesanos y pequeños y medianos productores de los países que conforman la CAN.



Mientras que Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, celebró los resultados del encuentro empresarial y manifestó que “con esto demostramos que la CAN es una herramienta fundamental para la reactivación económica de la región.



La organización de la X versión de este Encuentro Empresarial que se llevará a cabo en el 2021, estará a cargo de la República de Colombia.