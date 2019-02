Encapuchados asaltaron una peluquería en el norte de Quito

LEA TAMBIÉN

A las 23:20 de ayer, 8 de febrero del 2019, encapuchados asaltaron una peluquería ubicada en sector Iñaquito, en el norte de Quito.

El hecho fue denunciado a la Policía Nacional. Cuando los uniformados llegaron a ese local, una persona les aseguró que el asalto se produjo mientras realizaba tareas de limpieza con otros compañeros. En esos momentos, dos encapuchados ingresaron con armas de fuego.



Recordó que los dos hombres eran de baja estatura y amedrentaron para robar. También los amenazaron. Se llevaron celulares, joyas y dinero en efectivo. Tras el asalto, los armados huyeron con rumbo desconocido.



Los policías montaron un operativo para dar con su paradero, pero no los localizaron. También se trató de rastrear los números telefónicos, pero los aparatos sustraídos ya estaban apagados.



La zona fue cercada por seguridad. Los agentes de Criminalística no localizaron huellas dactilares. La peluquería no cuenta con cámaras de seguridad.