Cambios a empresas públicas se harán con apoyo del BID

El Gobierno quiere optimizar el manejo de las empresas públicas a través de un plan que contempla tres pilares: la profesionalización de sus directorios, el control del Servicio de Rentas Internas (SRI) -igual que en empresas privadas- y la publicación anual de sus estados financieros auditados.

Esto se logrará mediante la aplicación de reformas a la Ley Orgánica de Empresas Públicas que se presentará en los próximos días, según el consejero presidencial, Santiago Cuesta. Esto se hará en un paquete con carácter económico urgente, que incluirá cambios a otros tres cuerpos legales.



Las innovaciones que implementará el Gobierno a estas entidades se realizarán con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que aprobó ayer un préstamo de USD 75 millones, a 25 años plazo y una tasa cercana al 3%.



El ente presentó el año pasado un análisis que detalla que las empresas públicas (EP) del país cumplen dos de los siete estándares de gobierno corporativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).



Bernardita Escobar, miembro del equipo que realizó el análisis, detalló que en Ecuador hay dificultades para separar las funciones y los roles que cumple el Estado cuando es propietario de una empresa.



Escobar señaló que el estándar dice que las empresas deben ser autónomas. “Pero ese objetivo no se logra cuando los directorios de las empresas públicas están compuestos por ministros de Estado”.

Actualmente, el directorio de las empresas públicas está conformado por el presidente del directorio de la empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco), el titular del Ministerio del ramo y un delegado de la Presidencia.



Según el BID, el proyecto del Gobierno contempla integrar más mujeres a la directiva.



Este mes se dio un paso para tener más control sobre las finanzas de esas firmas y se emitió un Acuerdo Ministerial con directrices para la elaboración de sus pro formas. Una de ellas es que las EP no podrán ejecutar su presupuesto sin antes firmar convenios con Finanzas, para la transferencia de sus excedentes al Fisco.



Para Cuesta es prioritario que las empresas tengan sus balances auditados, pues permitirán al Gobierno tomar decisiones sobre monetización; es decir, ceder temporalmente la administración a privados.



El consejero señaló que es grave que empresas que se desempeñan en sectores competitivos, como Tame, en la aviación, y CNT, en las telecomunicaciones, no cuenten con estos informes financieros.



Sergio Enderica, expresidente del Directorio de la Emco señala que el proceso para que las empresas tengan balances auditados toma tiempo, porque las firmas auditoras tenían que contratarse a través de Contraloría y el proceso no se daba de manera expedita.



Con balances auditados, según el Ministro de Finanzas, las empresas públicas podrían a futuro buscar financiamiento en el mercado de valores.



Esto genera expectativas en los actores involucrados en el mercado bursátil, porque democratizará el capital de las firmas y dinamizará el sector.



César Morales, gerente de la casa de valores Vector Global, dice que hay tres requisitos que debe cumplir cualquier compañía que desea incursionar en Bolsa: estados financieros al día, balances auditados, y una valoración.

Además, deben contar con un gobierno corporativo responsable con la administración del negocio.Algunas empresas trabajan en la fusión con el objetivo de salir a Bolsa, informó Finanzas y citó el caso de Petroamazonas y Petroecuador. El proceso se encuentra en marcha y el objetivo es concluir con la unificación a fines del 2020.



Para Fernando Santos, exministro de Energía, la fusión es indispensable antes de ir a Bolsa. “Por separado no son autosustentables, porque la una solo produce y la otra vende”.



Tres compañías petroleras estatales en la región se han inscrito en la Bolsa de Nueva York: Petrobras, YPF, Ecopetrol. Santos mencionó que para cotizar en el mercado bursátil, estas firmas pasaron por procesos de reestructuración, eficiencia y preparación de balances auditados.