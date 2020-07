Seis empresas de Daniel Salcedo movieron USD 1,7 millones

LEA TAMBIÉN

El edificio es considerado uno de los más modernos y lujosos de Guayaquil. Tiene guardianía privada, circuito de videovigilancia, un amplio comedor, club social y siete salones para eventos y reuniones.

Está ubicado en una de las zonas más exclusivas del norte de la ciudad y a su alrededor hay centros comerciales, bancos, cadenas de hoteles internacionales y entidades públicas. El costo de cada oficina supera los USD 100 000.



Este Diario estuvo allí, luego de que informes judiciales revelaran que Daniel Salcedo es propietario de tres despachos que se hallan en ese edificio.



En los últimos ocho días, la Policía ha ido al menos tres veces. Protegidos con cascos, chalecos antibalas y equipados con armas, los agentes han entrado y se han incautado de bienes de quien es considerado uno de los cabecillas de la supuesta red ilegal que operaba en los hospitales públicos de Guayaquil.



Los agentes han ingresado en grupos de hasta 20 y 30 efectivos. Así lo relatan taxistas, guardias de seguridad y empleados que laboran cerca.



La última incursión fue el viernes 10 de julio del 2020. Ese día, los investigadores se llevaron dos lujosos vehículos que se encontraban en los parqueaderos.



La Fiscalía ha señalado que en ese complejo funcionaban tres de las seis empresas que están indagadas por un presunto delito de lavado de activos que involucra a Salcedo. Todas las compañías están bajo indagación pues, a través de HDC Producciones, una más del grupo, habrían movido ilegalmente USD 1,7 millones.



Los agentes señalan que el negocio tiene sucursales y que la organización de espectáculos, a la que supuestamente se dedicaba, sería solamente una fachada para lavar el dinero de contratos públicos.



Por eso, han rastreado al resto de empresas y han encontrado inconsistencias en direcciones y teléfonos de contacto.



EL COMERCIO también intentó comunicarse con un grupo de las firmas indagadas, pero no fue posible. A través de la Superintendencia de Compañías se conoció que tres de estas se encuentran ubicadas en la Alborada, un barrio ubicado en el norte de la ciudad.



Pero en las direcciones, con las que fueron registradas, no hay ninguna pista.

Los vecinos aseguran que no saben nada y que se enteraron de Salcedo solo por noticias.



“Ni idea, nunca he escuchado el nombre de esas empresas por aquí”, dice el dueño de un negocio mientras preguntaba a sus empleados si conocían algo del tema. “Nosotros tampoco hemos escuchado esos nombres”, responde un joven.



En los 11 números de teléfonos (móviles y fijos), que fueron registrados inicialmente como contactos en la Superintendencia de Compañías, tampoco hay respuesta alguna.



Las operadoras señalan que los números no existen. Solo en uno de los celulares contestó una mujer, pero negó conocer a Salcedo y asegura que el número está errado.



Una frase similar lanzó el sábado 11 de julio un hombre que salía de un edificio de la calle Isidro Ayora y Albonor.



Según la página web de HDC Producciones, allí funcionan sus oficinas. “No, aquí no es. Yo no sé nada”, señaló mientras sacaba unos electrodomésticos del edificio.



Pero el dueño de un local cercano afirma a este Diario que esa agencia sí funcionaba en el lugar. “Allí mismo es, en la última semana han llegado muchos policías preguntando por la empresa. Yo sabía que las oficinas eran en el segundo y tercer piso”, indica.

Los agentes también han descubierto que en todos los negocios aparece Noé Salcedo como accionista o socio. Él es hermano de Daniel Salcedo y ahora está detenido en El Oro por presuntamente ser parte de la red que lavaba el dinero.



Las investigaciones muestran que los dos hermanos constituyeron tres firmas con capitales inferiores a USD 1 000. Los agentes dicen que esas compañías fueron parte de la estructura delictiva y que por allí también se lavó dinero público. “Tiene USD 500 de capital y vende al por mayor teléfonos celulares. Eso es sospechoso”, indicó un agente.



Una opinión diferente tiene la defensa de Salcedo. Su abogado, Luigi García, asegura que todas las empresas indagadas están dentro de la ley y rechaza que hayan sido usadas para lavar dinero. Sostuvo que solo una es proveedora del Estado.



Para esclarecer los hechos, desde el lunes, la Fiscalía empezó a tomar versiones a Daniel Salcedo, quien ya se encuentra estable de salud. Los agentes recopilan todas las evidencias posibles para futuras diligencias judiciales.



El 8 de junio, Daniel Salcedo tuvo un accidente aéreo cuando intentaba huir a Perú. Un día después, en El Oro se abrió una investigación por delito de lavado. El sospechoso también tiene procesos penales por presuntos delitos de peculado y fraude procesal.