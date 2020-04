Beneficios industriales en China caen un 36,7% interanual, en primer trimestre del 2020

LEA TAMBIÉN

Los beneficios de las principales empresas industriales chinas se desplomaron un 36,7 % interanual en el primer trimestre de 2020 a causa del impacto de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2.



Los datos publicados este domingo 26 de abril de 2020 por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) china indican que las ganancias en el primer trimestre del año fueron de 781 450 millones de yuanes (USD 110 430 millones, 102 340 millones de euros).



El indicador registró una reducción del 38,3 % interanual en los meses de enero y febrero, mientras que la caída en marzo se situó en el 34,9 %, según la ONE.



Antes del cese de la actividad por la pandemia, los beneficios industriales habían presentado ya en diciembre una reducción del 6,3 % interanual, con un descenso total en 2019 del 3,3 %.



Para la compilación de este indicador, la ONE solo tiene en cuenta a aquellas empresas industriales con ingresos anuales superiores a los 20 millones de yuanes (USD 2,82 millones, 2,61 millones de euros).



De los 41 sectores listados por la ONE, 39 registraron una reducción de sus ganancias en el primer trimestre del año, mientras que los dos restantes las incrementaron.



Asimismo, los beneficios de las empresas estatales bajaron un 45,5 % durante este periodo, mientras que las privadas lo hicieron en un 29,5 %.



Entre los principales afectados destacan las industrias del petróleo, carbón y otros combustibles (-187 %), de maquinaria y reparación de equipos (-84,3 %), de automoción (-80,2 %), la industria química (-56,5 %), la textil (-38,8 %) o las de fabricación de alimentos (-27,4 %) y de fármacos (-15,7 %).



En el extremo opuesto, aumentaron sus ganancias las compañías dedicadas al tabaco (28,5 %), y la industria agraria y de comida procesada (11,2 %).



El estadístico de la ONE Zhang Weihua señaló que la reanudación de la producción se está acelerando y que los beneficios corporativos muestran algunos "cambios positivos", dado que en marzo 28 de las 41 empresas analizadas mejoraron sus datos respecto a los dos primeros meses del año.



"Los beneficios de las empresas de la electrónica y de la manufacturación de alimentos han pasado de negativo a positivo, mientras que en otras industrias, como la química, los beneficios han descendido menos que en el periodo enero-febrero", dijo.



Sin embargo, resaltó que "la demanda no se ha recuperado del todo" y que "los precios de los productos industriales han bajado".



"La bajada de los beneficios corporativos es aún grande, y la situación no es todavía optimista. Debemos seguir poniendo en marcha políticas y medidas para promover el desarrollo económico y social, y ayudar a las empresas a sobreponerse a las dificultades", añadió.

El de hoy es uno más de los indicadores económicos -junto al comercio internacional o las manufacturas, entre otros- que muestran el gran impacto de la pandemia en las cuentas del gigante asiático.