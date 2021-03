Empresa eléctrica de Texas se declara en la bancarrota tras la tormenta

Brazos Electric, la empresa de energía eléctrica más grande y antigua de Texas, anunció este lunes 1 de marzo del 2021 que ha recurrido a la bancarrota porque sus deudas ascienden a USD 10 000 millones y sus activos son solo de USD 1 000 millones.

La firma, que proporciona energía a 16 cooperativas distribuidoras y atiende a más de 1,5 millones de residentes, sufrió el impacto de dos tormentas invernales en febrero que dejaron a unos 4,3 millones de comercios y hogares sin electricidad durante varios días en el estado.



"Antes del duro clima invernal, Brazos Electric era una compañía financieramente robusta", señaló la firma en un comunicado, en el que indicó que, al amparo de la bancarrota, iniciará una reestructuración financiera.

​

Durante la emergencia Brazos y otras empresas proveedoras de energía tuvieron que adquirir suministros de reemplazo con tarifas más altas y debieron pagar las tarifas de otras empresas.



El viernes pasado Electric Reliability Coucil of Texas (ERCOT), la entidad que opera la red eléctrica del estado, indicó que había unos USD 2 100 millones en facturas iniciales no pagadas.



"Como resultado de las fallas catastróficas durante las tormentas, ERCOT presentó a Brazos facturas excesivamente altas por costos colaterales, requiriendo el pago en pocos días", según la empresa eléctrica.



"Como cooperativa cuyos costos se pasan a los miembros y que, en última instancia, se cobran a los consumidores minoritarios atendidos por las cooperativas que son miembros, Brazos Electric determinó que no puede descargar este evento financiero catastrófico sobre sus miembros y esos consumidores", añadió el comunicado.



La semana pasada, el municipio de Denton, en el norte de Texas, demandó a ERCOT ante un tribunal estatal para impedir que se le carguen las tarifas no pagadas por otros usuarios de la red.



Denton Electric podría verse ante el reclamo de decenas de millones de dólares por las tarifas no pagadas por otros usuarios de la red, según la demanda.



La debacle financiera de Brazos y, eventualmente, de otras compañías de electricidad de Texas, es resultado de la decisión de ERCOT que subió sus tarifas a 9 000 dólares por megavatio/hora durante más de cuatro horas y cargó fuertes tarifas por sus servicios.



Fuentes de la industria señalaron que ese incremento elevó las tarifas 500 veces sobre su nivel habitual.



El comunicado de Brazos Electric señala que la empresa pondrá en marcha una reestructuración financiera y, mientras tanto, "mantiene su compromiso de suministrar un servicio eléctrico asequible y confiable a sus cooperativas miembros".

"Esta acción fue necesaria para proteger a las cooperativas y a más de 1,5 millones de miembros minoristas contra facturas eléctricas inasequibles", señaló en una declaración Clifton Karney, vicepresidente de la firma.