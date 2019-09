Empate técnico entre Beny Gantz y Benjamín Netanyahu según encuestas a pie de urna

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los partidos del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y de su rival Benny Gantz estaban empatados la noche de este martes al concluir las elecciones legislativas en Israel, según los primeros sondeos a la salida de urnas difundidos por los medios locales.

El conservador Likud de Netanyahu conseguía entre 31 y 33 escaños de los 120 de la Knesset, el Parlamento israelí, y la alianza centrista Kahol Lavan (Azul y Blanco) de Gantz de 32 a 34, según los sondeos, que no veían emerger a ningún bloque mayoritario al término de la votación.



Los israelíes votaron el martes por segunda vez este año, tras unas elecciones en abril en la que Netanyahu, primer ministro que más tiempo ha ocupado el cargo en el país, no logró formar una coalición de gobierno.



Si los sondeos se confirman, esta vez deberá hacer frente a las mismas dificultades para constituir un gobierno.



De acuerdo con los sondeos, Israel Beitenou, el partido del ex ministro de Defensa Avigdor Lieberman, que había frustado las negociaciones en abril, tiene entre ocho y diez escaños.



A las 20:00, la tasa de participación era del 63,7%, ligeramente superior a la misma hora en las legislativas de abril.