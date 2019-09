Embajador de Guaidó resta importancia a fotos con supuestos paramilitares

LEA TAMBIÉN

El diplomático Humberto Calderón Berti, embajador en Colombia del presidente del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, restó importancia este jueves 12 de septiembre del 2019 a unas fotografías en las que se ve al jefe del Parlamento de Venezuela en compañía de dos supuestos paramilitares en la zona de frontera.

"A eso no hay que darle mayor importancia, eso es una cosa digamos anecdótica", dijo Calderón Berti en un mensaje publicado en Twitter.



El embajador respondió así a la polémica surgida después de que el presidente de la chavista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó a Guaidó de tener vínculos con la banda criminal 'Los Rastrojos' al mostrar fotografías en las que se le ve con dos individuos vestidos de civil, uno de los cuales lleva un arma en la cintura.



"Eso es lo que ellos defienden, este es el segundo de Los Rastrojos, amigo retratado aquí con Juanito alimaña, de una banda de paramilitares que opera en la frontera", afirmó Cabello durante su programa "Con el mazo dando".



Las fotografías al parecer fueron tomadas el pasado 22 de febrero, día en que Guaidó atravesó por tierra la frontera para trasladarse a la ciudad de Cúcuta, donde se celebraba un multitudinario concierto por Venezuela, y desde donde al día siguiente encabezó el fallido intento de entrar a su país encabezando una caravana de ayuda humanitaria.

Ese día, Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países, fue recogido del lado colombiano de la frontera por autoridades de este país que se encargaron de su seguridad.



Sin embargo, la divulgación de las fotografías ha generado especulaciones sobre si el Gobierno colombiano sabía o no quién ayudó a Guaidó a pasar la frontera por el municipio de Puerto Santander.



"Esa foto se la pudo sacar con cualquiera, como se la toma uno cada rato", añadió Calderón Berti, quien dijo que él mismo se saca fotografías con gente que no conoce y que lo para en la calle para saludarlo.



El diplomático añadió: "uno no va por la calle pidiéndole las cédulas y antecedentes a las personas que piden una foto".



"Los Rastrojos" es una banda criminal heredera de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y dedicada al narcotráfico y el contrabando, principalmente en la frontera entre Colombia y Venezuela, que se extiende por 2 219 kilómetros.



La denuncia sobre los personajes de las polémicas fotografías las hizo también en Colombia el director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, que en su cuenta de Twitter publicó sendas imágenes de Guaidó con dos personas que identificó como Albeiro Lobo Quintero, alias 'Brother', y Jhon Jairo Durán, alias 'Menor'.



"Lo dijimos desde el primer día: la entrada a Colombia el 23 de febrero del señor Juan Guaidó fue coordinada con los Rastrojos. Aquí están alias el brother armado, y el segundo al mando de este grupo paramilitar, alias el menor", acotó.



Según Cañizares, Guaidó "coordinó su entrada a Colombia" con los dos delincuentes para asistir al concierto 'Venezuela Aid Live', que se realizó en el lado colombiano de la frontera con el fin de recaudar fondos destinados a la gente necesitada del país caribeño.



"Tenemos los relatos de la comunidad, en donde nos cuentan cómo paramilitares de los Rastrojos los obligaron a encerrarse durante 24 horas hasta cuando el señor Juan Guaidó llegó a Agua Clara y fue recogido por funcionarios de la Alcaldía de Cúcuta y de la Gobernación", sentenció Cañizares.



Calderón Berti también minimizó el hecho de que uno de los fotografiados con Guaidó estuviera armado.



"En la frontera todo el mundo está armado, lo extraño sería que no estuviera armado", dijo.



El diplomático aseguró que la de Colombia y Venezuela es "una frontera muy permeable, donde hay mucha delincuencia común, donde hay paramilitares, exguerrilleros, guerrilleros, narcotraficantes, ahí hay de todo".