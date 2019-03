Elizabeth Cabezas presentó proyecto de enmienda para limitar las atribuciones del Consejo de Participación

LEA TAMBIÉN

La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, presentó un proyecto de enmienda constitucional que limitará las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Este miércoles, 13 de marzo del 2019, se anunció que la reforma devolvería a la Legislatura la facultad de designar las autoridades de control. Cabezas puso en consideración de los jefes de bancadas una propuesta de enmienda constitucional que evitaría que el nuevo Consejo de Participación revise las actuaciones del Cpccs transitorio.



Según datos remitidos por el Parlamento, cuando restan 11 días para los comicios del 24 de marzo del 2019, el 92% del electorado aún no conoce con claridad a los candidatos que se elegirán para conformar el Cpccs.



También se indica que muchas de sus propuestas no son parte de las competencias de esa institución. Asimismo, se indica que el 60% del electorado desconoce cómo votar y que el 54,4 % aprueba la futura eliminación de este poder del Estado.



“Esta reforma constitucional canaliza la preocupación ciudadana y coincide con la opinión de reconocidos constitucionalistas respecto de la elección de los miembros del Cpccs. Es fundamental garantizar a la ciudadanía que las autoridades designadas actúen en apego a la ley y sus atribuciones”, expresó Elizabeth Cabezas.



El proyecto será enviado al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para su conocimiento, y posteriormente será enviado a la Corte Constitucional.