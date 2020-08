No se pueden eliminar sanciones por no votar durante la pandemia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La ministra del Gobierno, María Paula Romo, anunció ayer, martes 25 de agosto del 2020, la intención de que se revean las sanciones para quienes no votan, esto para evitar aglomeraciones durante las elecciones generales del 7 de febrero del 2021 y evitar contagios de covid-19. Sin embargo, esas medidas no son posibles de aplicar, a decir de varios especialistas.

Romo, quien dirige el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, también dijo que se piensa en alargar las horas de las votaciones, así como lograr que los trámites públicos con el certificado de votación ya no sean obligatorios.



Para el constitucionalista y decano de Jurisprudencia de la UTE, Jorge Benavides, ese anuncio no tiene asidero jurídico, una vez que hay normas constitucionales y legales que son imposibles de ser ajustadas. “No tiene asidero jurídico, está regularizado tanto en la Constitución y en el Código de las Democracia, donde se habla de la obligatoriedad del voto, las horas o la multa”.



“Por otro lado, ya está iniciado el proceso electoral, no hay como cambiar las reglas de juego, porque un año antes de las elecciones no se puede reformar ninguna normativa relativa al tema electoral. Entonces, jurídicamente no tiene asidero”, dijo Benavides.



El catedrático y analista político Arturo Moscoso coincide con esa visión. “En el tema de la obligatoriedad del voto es una determinación constitucional y eso va de la mano a lo que determina el Código de la Democracia, para los horarios y las sanciones, por no presentarse a votar. Creo que una simple resolución del CNE no puede facilitar eso".



El consejero electoral Luis Verdesoto explicó que la obligatoriedad del sufragio es constitucional y aseguró que ya existen mecanismos legales de exoneración. “Puede abrirse una ventana muy peligrosa que desincentive el carácter universal de la votación”.



Moscoso alega que una medida así repercutiría en la legitimidad de las autoridades elegidas. “En el Ecuador el ausentismo es alto, que es del 20%, pero con la pandemia si no hay un tratamiento efectivo o una vacuna, la gente no va a ir a votar, con sanción o sin sanción. Mucha gente se abstendrá de votar por el miedo a contagiarse. Ante eso, no acudirá a votar, aún con amenaza de sanción, más si se dice que se suspende la sanción por no votar”.



“No me parece muy sensata la idea, si están promoviendo desde el COE la paulatina normalización de otras actividades. Por un lado, hay esa apertura, pero para las votaciones dicen no, es un contrasentido”, finalizó por su parte Benavides.