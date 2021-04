El voto nulo fue la opción mayoritaria en 17 ciudades de Ecuador

En Chunasana, en el cantón azuayo de Nabón, 166 de sus 178 electores habilitados para sufragar el pasado 11 de abril se acercaron a las dos urnas instaladas en la localidad. De ellos, 118 invalidaron su voto, es decir el 71%.

Esta fue una constante que se reflejó en el resto del cantón que, en el total, evidenció que los votos nulos alcanzaron el 48,32%. Así, Nabón encabeza el listado de los 17 cantones ecuatorianos en los que el voto nulo fue el más opcionado durante el balotaje; es decir, superó los votos para Guillermo Lasso o Andrés Arauz.



De acuerdo con datos del CNE, el voto nulo ‘ganó’ en Chordeleg, Girón, Gualaceo, Nabón, Oña, Paute, San Fernando, Santa Isabel y Sígsig (Azuay); Cañar, El Tambo, Suscal (Cañar); Alausí, Chunchi y Guamote (Chimborazo); Taisha (Morona Santiago) y Yacuambi (Zamora Chinchipe).



En Pachakutik, movimiento que promovió esa opción, tienen su lectura. Marlon Santi, coordinador nacional de la agrupación, aseguró que esas jurisdicciones, de alta población indígena, se alinearon a la propuesta que impulsaron en rechazo de lo que consideran un fraude electoral que dejó a Yaku Pérez fuera de la segunda vuelta.



Para analistas políticos azuayos y líderes comunitarios, el tema -incluso- va más allá de ese argumento. Creen que en muchas comunidades los pobladores no se identificaron con Arauz ni Lasso, porque no fueron convincentes en temas como la lucha a favor del agua o contra la minería.



En la vivienda de Manuel Quishpe, en Nabón, cuatro de sus siete electores anularon su voto. El hombre, que vive de la agricultura, recordó que invalidó su sufragio porque consideró que los postulantes finalistas no recogían el sentimiento de defender la vida y el agua.



Recordó que él participó el 21 de mayo del 2019 en la denominada Marcha en Defensa del Agua y la Vida, convocada por la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA). La protesta se realizó en Cuenca. “Sin Yaku en la papeleta, no tenía sentido votar por gente ajena a nuestra lucha”.



Fabián Chucuri, exconcejal de Nabón, recordó que los cantones azuayos defienden los intereses de los recursos hídricos con mayor fervor desde la década del 90. “La gente decidió en sus comunidades votar nulo, se hicieron reuniones en las comunidades y eso caló”.



En Girón, donde la votación del nulo fue del 41,4%, hay un marcado rechazo a las actividades mineras. Milton Calle, dirigente local, recordó que en julio del 2019 la población se opuso en consulta popular a la explotación minera.



“Pesó el mensaje contra la explotación. Las agendas de Lasso y Arauz no protegían el agua, no convencieron a vastos sectores indígenas, organizaciones sociales y ambientalistas que lucharon para evitar el avance de labores mineras en el páramo de Quimsacocha”.



Walter Morocho, presidente de la Unión de Comunidades Indígenas del Azuay, recordó que en los 17 cantones mencionados pesó, además de la propuesta de Pachakutik para anular los votos, las propuestas vacías en torno a la migración de ecuatorianos hacia Estados Unidos, la agricultura y la producción de leche.



Justamente, Manuel González habita en el cantón cañarense de Suscal, donde el nulo logró el 47,22%. El hombre relató que uno de sus cuatro hijos y un sobrino, ambos de 21 años, migraron a Nueve Jersey en febrero pasado, como consecuencia de la difícil situación económica del Ecuador.



“Yo voté por la propuesta de Yaku, porque era muy cercana a nuestra realidad, en segunda vuelta fui por el nulo porque no hubo planteamientos a favor de nuestras comunidades, no nos sentimos representados”.



Este es un escenario atípico. En la segunda vuelta del 2017 -cuando Lenín Moreno se impuso a Guillermo Lasso- el voto nulo no estuvo por encima de ninguno de los candidatos en ningún cantón del país.



En esa ocasión, el nulo alcanzó el 6,3%. Sin embargo, en las recientes elecciones, con todas las actas contabilizadas, logró 16,26%; es decir, 1 751 433 sufragios, lo que es considerado histórico desde que el país retornó a la democracia.

Pero al analizar la votación a escala provincial, el voto nulo sobrepasó el 30% en el balotaje presidencial en Azuay, Cañar, Bolívar y Cotopaxi. En esas mismas provincias, los votos nulos no superaron el 9% en la primera vuelta.

En el balotaje, en Azuay, Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua, los votos anulados superaron incluso a los obtenidos por Arauz.