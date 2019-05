Junta de Los Ríos debe sesionar en Quito

LEA TAMBIÉN

La entrega de credenciales a las autoridades electas de Esmeraldas, Manabí y Los Ríos preocupa a los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esas tres provincias no constan en el cronograma para entregar los documentos, delineado por los consejeros electorales, pues aún quedan apelaciones y recursos de nulidad pendientes por resolver.Ayer 6 de mayo del 2019, funcionarios del CNE entregaron credenciales a los dignatarios electos de Pastaza y de Sucumbíos. Hasta el 13 de mayo se prevé completar este proceso en 21 provincias.



En el caso de Los Ríos, el cronograma no se ha definido debido a que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) decidió dejar sin efecto una resolución del Pleno del CNE, que anuló lo actuado por esa Junta Provincial el 5 de abril pasado.



Ángel Torres, magistrado del TCE, dijo que se resolvió que la Junta de Los Ríos sesionara en Quito, para que atienda los reclamos presentados por las organizaciones políticas que no fueron tramitados.



Con el apoyo de las Fuerzas Armadas, se deberán trasladar todos los paquetes electorales de esa provincia para que se reinstale la sesión de escrutinio y se puedan proclamar resultados oficiales.

En la sentencia se determinó que el CNE deberá coordinar el sitio en que se instale la sesión. Hay dos opciones: el auditorio de la sede matriz del organismo electoral o el Centro de Convenciones Bicen­tenario, en el norte de Quito.



El juez Torres recordó que el 2 de abril pasado, el entonces presidente de la Junta de Los Ríos, Luis Páez, clausuró la sesión de escrutinio de forma unilateral, sin atender las objeciones de los sujetos políticos. Tras esta decisión, el Pleno del CNE separó al funcionario.



Tres días después, los nuevos integrantes de la Junta de Los Ríos reinstalaron la sesión sin el sustento legal, lo que propició otras reclamaciones.



Ante estas actuaciones, el Pleno del CNE, encabezado por Diana Atamaint, emitió una resolución para anular lo actuado por la Junta de Los Ríos el pasado 5 de abril.



El domingo, el TCE decidió anular esa resolución emitida por los consejeros del CNE.

Según Torres, en Los Ríos todavía no hay ninguna autoridad electa oficialmente, pues la Junta no ha aprobado los resultados numéricos de las distintas dignidades y tampoco el acta de escrutinio.



José Cabrera, consejero del CNE, espera que hasta el 13 de mayo se evacúen todos los recursos que tramita el Tribunal.



Agregó que se realizarán consultas jurídicas para analizar qué ocurriría en caso de que no se logre posesionar a todas las autoridades electas el próximo 14 de mayo.



El juez Torres dijo que no se pueden entregar credenciales saltándose el debido proceso de todos los reclamos.



“Es imposible que se posesionen autoridades mientras no se haya agotado el procedimiento formal que establece la Ley”, dijo el magistrado.

En Manabí, el TCE aceptó parcialmente la apelación interpuesta por Jaime Estrada, candidato a la Prefectura por la alianza Creo-Sí Podemos.



Sin embargo, la acción planteada no fue suficiente para alcanzar en votos a Leonardo Orlando, del correísmo, quien fue ratificado como prefecto electo de Manabí.



Ayer, el TCE declaró la nulidad de las votaciones en 11 juntas de nueve cantones manabitas, debido a que se alteraron los resultados de las actas.

En las sentencias de Los Ríos y de Manabí, el TCE dispuso que se enviara un expediente a la Fiscalía, para que se determinen las responsabilidades penales por estos hechos.