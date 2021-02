¿Qué pasa si no lleva esfero azul o negro para las elecciones del 7 de febrero?

Los ecuatorianos irán a las urnas el 7 de febrero del 2021 con la pandemia del coronavirus de por medio, para elegir al nuevo Presidente de la República, 137 asambleístas y cinco parlamentarios andinos.

Como parte del protocolo de bioseguridad se determinó que los electores deben usar obligatoriamente mascarilla, respetar el distanciamiento social de dos metros, acudir a los recintos electorales solos y no ingresar alimentos.



Además, se recomienda que lleven su propio esfero azul o negro, para consignar el voto. ¿Qué pasa si no tiene su propio bolígrafo? No se preocupe. Paulina Peña, directora de la delegación Electoral de Pichincha, explicó que, si el elector no dispone de su esfero personal, los vocales de la Junta Receptora del Voto (JRV) le proporcionarán uno.



En cada mesa de votación habrá un esfero azul, para que los electores puedan sufragar. Después de que se use la pluma, los vocales de la mesa de votación la desinfectarán, en caso de que otra persona también la requiera. Además, se prevé que después de que hayan sufragado 20 electores, un vocal de la mesa de votación desinfectará el biombo plástico.



Estas son algunas recomendaciones para la jornada de elecciones



1. Conocer el lugar exacto de votación y las medidas de bioseguridad a tomar el día del sufragio.



2. Acudir únicamente el elector (solo) a sufragar a los Recintos Electorales.



3. Llevar esferográfico de tinta azul o negra.



4. Mantener distanciamiento físico de 2 metros entre personas.



5. Usar correcta y continuamente la mascarilla o cubrebocas de manera obligatoria durante el Proceso Electoral.



6. Lavarse las manos al menos cada 2 horas, durante 40 a 60 segundos con agua y jabón.



7. Desinfectar las manos con gel alcohol al 70% cada que considere necesario.



8. No tocarse la cara y mucosas.



9. Poseer el documento habilitante para el sufragio (cédula de identidad, pasaporte o documento de identidad consular) a la mano.



10. No ingresar con alimentos a los Recintos Electorales.



11. Cumplir con el flujo de votación, que será unidireccional, circulando por la derecha.



12. Se sugiere acudir a votar de acuerdo con el último dígito de su número de cédula: par de 07:00 a 12:00 e impar de 12:00 a 17:00.



13. Colocar los desechos de los insumos de bioseguridad en los lugares designados.