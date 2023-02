Metro de Quito no tiene seguro para pasajeros

El Metro de Quito empezó a transportar pasajeros el 23 de enero del 2023. Carlos Noriega/EL COMERCIO

Evelyn Jácome

Los pasajeros que desde el 23 de enero del 2023 hasta el momento han abordado los trenes del Metro de Quito están viajando sin una póliza de seguro que cubra a terceros.

Los problemas con las pólizas de seguro del Metro de Quito salieron a la luz a inicios de febrero, cuando se dio a conocer que la póliza de aseguramiento terminaba el 2 de febrero y que desde entonces, la obra más importante y millonaria que se ha construido en la capital, quedaría sin seguro.

Eso, incluso, llevó a la empresa a suspender momentáneamente los viajes en tren de pasajeros.

El 7 de febrero, el Metro de Quito indicó que una vez solventado el tema administrativo relacionado con el aseguramiento de bienes municipales se reanudarán los viajes en tren.

Y añadió que dichos seguros cubren la operación e infraestructura. ¿Y los pasajeros?

Los problemas con el seguro del Metro de Quito

La vicealcaldesa, Brith Vaca, explicó que el primer contrato de seguros estuvo vigente hasta el 2 de febrero de este 2023 y que se había previsto que el nuevo contrato quede en manos de la empresa operadora.

Sin embargo, “resulta que ha habido una resolución de Alcaldía en la que se especifica que todo el tema de los seguros deberá manejarlo la administración general”.

Se refiere a la Resolución No. AQ 057 – 2022 que entró en vigencia el 20 de diciembre del 2022, y cuyo artículo 3 dice: “ la responsabilidad de contratación de programas de seguros (...) estará a cargo de los órganos competentes del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito”, es decir de la administración general.

Vaca contó que esta semana, los miembros de la Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano de Quito se reunieron con los directivos del Metro para analizarla situación y quedaron en enviarles toda la documentación sobre el tema.

Además, les aseguraron que el Metro no se ha quedado sin seguro ya que solicitaron una prórroga de 20 días al seguro que ya tenían mientras se realiza todo el proceso de la licitación para el nuevo contrato en obras públicas.

El costo de la prórroga del seguro del Metro

Esa prórroga tiene un costo adicional por los 20 días asegurados que, según el edil Juan Carlos Fiallo, miembro de la Comisión de Movilidad, asciende a USD 300 000.

La prórroga incluye los bienes materias, los trenes, y subsistemas, pero ¿qué pasa con los pasajeros?

Fiallos explica que se le solicitó esa información al Metro, pero no hubo una respuesta clara. Dice que como la operación comercial aún no comienza oficialmente, probablemente no estaba contemplado.

Sin embargo, pese a que la operación comercial no arranca, los trenes ya están trasladando pasajeros desde el 23 de enero como parte de una etapa de inducción que no estaba contemplada y que no forma parte del cronograma.

El Metro indicó que 29 088 personas han sido transportadas en los trenes como parte de la a fase de inducción dinámica.

“Las respuestas que dio el Metro no fueron las más claras y contundentes. El hecho político de hacer una parafernalia con la re inauguración el año pasado no determina que la operación esté completa. Voy a consultar este momento a la gerencia del Metro para ver si los pasajeros tienen seguro”, manifestó.

El seguro para los pasajeros del Metro de Quito

Edison Yánez, exgerente del Metro, explica que la obra le pertenece a la ciudad y por lo tanto el registro de bienes debe hacerlo la administración central.

Para hacerlo, se debe pedir que el Metro entregue todo codificado, valorado y con planes de mantenimiento. Y eso, hasta el momento, no ha ocurrido. Si no se reciben los bienes, no se los puede asegurar.

¿Cómo se lo aseguró la primera vez entonces? "Lo que se hizo fue incrementar al contrato con el constructor USD 14 millones para que la empresa lo asegure el año pasado. Eso es algo que se podía hacer legalmente, pero demuestra la poca planificación”.

En ese entonces, se aseguraban los bienes, trenes, y la superestructura, es decir, el túnel, la catenaria, los subsistemas y demás.

Hasta este 9 de febrero hay un concurso público en Sercop que dice que la fecha estimada para adjudicar el contrato de seguros es el 14 de febrero.

El nuevo contrato –dice- debería tener seguro para terceros, es decir para pasajeros. Pero para eso, el equipo rodante debe estar homologado por la Agencia Nacional de Tránsito, y debe tener título habilitante, lo que según Yánez, aún no ocurre. ¿Cuál es la respuesta del Municipio?

El Municipio no responde sobre el seguro de pasajeros del Metro

Este Diario pidió una entrevista para hablar del tema de los seguros con la administración central del Municipio el 4 de febrero del 2023, pero el departamento de Comunicación indicó que el vocero para ese tema era la Empresa Metro de Quito.

Ese mismo día, el Metro respondió que quien está manejando el tema es la administración central. Por seis días, este Diario intentó que algún funcionario despeje las dudas, pero hasta las 16:30 de hoy 9 de febrero del 2023 no obtuvo respuesta.

Visita nuestros portales: