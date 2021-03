Ejército de Chile expulsa a 14 militares por participar en fiesta clandestina

Un total de 14 militares chilenos fueron detenidos en la madrugada del martes 30 de marzo de 2021 por participar en una fiesta clandestina en un barrio en cuarentena de la región de la Araucanía, al sur del país, tras lo cual fueron expulsados de la institución, confirmaron fuentes del cuerpo castrense.

Desde el Ejército detallaron que los 14 militares fueron arrestados por miembros del cuerpo policial de Carabineros mientras participaban en una "reunión social no autorizada" celebrada en la vereda de un río.



"Los soldados trasgredieron las disposiciones sanitarias vigentes e incurrieron en graves faltas del reglamento de disciplina de las Fuerzas Armadas, razón por la cual se resolvió separarlos de sus funciones", señaló la institución en un comunicado oficial.



Al menos una veintena de personas participaron en este encuentro en el que se estaban consumiendo bebidas alcohólicas y que fue disuelto por la Policía antes del toque de queda, según informaron medios locales.



La reunión tuvo lugar en un sector en cuarentena total donde solo están permitidos los traslados a comercios esenciales o centros médicos y no están permitidas las reuniones con personas no convivientes.



Chile vive desde hace dos semanas los momentos más críticos de la segunda ola de la pandemia de la covid-19, que se ha agravado durante el mes de marzo, tras las vacaciones de verano y que lo ha llevado al borde del colapso sanitario.



Para frenar la propagación del virus, que deja más de 980 000 infectados totales y más de 23 000 fallecidos, las autoridades han puesto en cuarentena total a más del 83% de la población, incluidos los siete millones de personas que habitan en la Región Metropolitana, la que alberga la capital.



El Gobierno confía en que la rápida y exitosa vacunación que se está llevando a cabo, que sitúa a Chile como el tercer país con mayor porcentaje de población vacunada, se imponga a la rápida propagación del virus a la diseminación de las variantes brasileña y británica.