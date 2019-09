Ejecutivo analizará veto a reformas al Código Orgánico Integral Penal

LEA TAMBIÉN

Dos reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que no fueron aprobadas la noche del 17 de septiembre del 2019 en el segundo debate de la Asamblea serán puestas sobre la mesa del Ejecutivo para analizar un posible veto de la Presidencia de la República: la incautación de bienes por corrupción y el aborto para las víctimas de violación.

El secretario Anticorrupción, Iván Granda, señaló que se estudiará el artículo relacionado con la incautación de bienes para procesados por actos de corrupción.



“Nosotros analizaremos eso en el veto junto con la Secretaria Jurídica de la Presidencia. Para nosotros es importante la incautación de los bienes, la incautación permite mejores condiciones de desarrollo respecto de un proceso penal por corrupción”, dijo.



Para ello, de acuerdo con el procedimiento previsto por la Ley, el Ejecutivo tiene un plazo de 30 días para presentar sus observaciones, que luego deberán ser procesadas por la Asamblea, previo a la publicación en el Registro Oficial.



Por su lado, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo a este Diario que “no sabía cómo resultaría” la posibilidad de un veto al artículo referente a la despenalización del aborto para las víctimas de violación. “Pero claro, varios en el Gobierno discutiremos el tema”.



Romo, abogada y catedrática que como asambleísta constituyente defendió la despenalización del aborto, escribió en Twitter este miércoles 18 de septiembre: “A las mujeres nos ha costado siglos que se reconozca y respete nuestro derecho a ser ciudadanas, a votar, a tener propiedad, a decidir si queremos casarnos y con quién. Aun no podemos decidir sobre nuestros cuerpos ni siquiera al ser violadas, pero nunca nos hemos rendido”.

Los asambleístas Eliseo Azuero (independiente), vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, y Henry Cucalón, coordinador de bloque del PSC y miembro de la Comisión de Justicia, señalaron que el Ejecutivo no podrá incluir en el veto temas que no fueron aprobados por el Pleno.



“Si la objeción fuera parcial, el presidente de la República presentará conjuntamente con su objeción un texto alternativo, que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto; igual restricción observará la Asamblea en la aprobación de las modificaciones sugeridas”, reza en el artículo 64 de la Ley Legislativa.



En el caso de que la objeción fuera total, agrega, “la Asamblea podrá volver a considerarlo solamente después de un año contado a partir de la fecha de la objeción”.



La mañana de este miércoles, grupos a favor de la despenalización del aborto para víctimas de violación realizaron una manifestación en las afueras de la Asamblea. Sobre las mallas se colocaron fotografías con los rostros de los asambleístas que no dieron paso a la reforma.