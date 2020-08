EE.UU. planea importante programa de inversiones con Colombia: Casa Blanca

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Funcionarios de Estados Unidos darán a conocer un importante programa de inversión económica con el Gobierno colombiano la próxima semana, mientras Washington amplía su impulso para sacar las cadenas de suministro de China y acercarlas a su país, anunció el jueves13 de agosto del 2020 un alto funcionario de la Casa Blanca.



Colombia está preparada para desempeñar un papel pionero en la iniciativa “Regreso a las Américas” de la administración Trump, dijo en una entrevista con Reuters, Mauricio Claver-Carone, asesor principal del presidente estadounidense Donald Trump para América Latina.



El funcionario aseguró que los planes también incluyen un proyecto de desarrollo rural de miles de millones de dólares que será financiado en parte por inversores privados, aunque no dio más detalles.



Los anuncios se producen en medio de crecientes tensiones entre Estados Unidos y China por los derechos humanos, Hong Kong, la seguridad y la pandemia de coronavirus, que ha desencadenado la peor recesión en América Latina desde la década de 1950.



Los programas se anunciarán durante una visita a la región por parte del asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Robert O'Brien; el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, almirante Craig Faller; el director ejecutivo de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, Adam Boehler, y propio Claver-Carone.



El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca anunció por primera vez el viaje en Twitter el jueves temprano, pero no dio detalles. Los funcionarios también visitarán Panamá.



Claver-Carone citó un fuerte interés del sector privado en el programa “Regreso a las Américas”, que ofrecerá incentivos financieros aún no definidos a las empresas estadounidenses para trasladar sus instalaciones de producción a la Región desde Asia.



"Hay una gran voluntad corporativa y queremos aprovechar eso", afirmó.



El embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, dijo en abril que su país estaba en conversaciones con varias empresas estadounidenses interesadas en trasladar instalaciones a esa nación sudamericana.



Claver-Carone aseguró que los temas de seguridad también jugarían un papel clave durante la visita a Colombia, que comparte una larga frontera con Venezuela, cuyo líder socialista Nicolás Maduro fue incluido en una lista negra por Washington.