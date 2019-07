EE.UU. desvía fondos destinados a Centroamérica para ayudar a la oposición venezolana, según documento interno

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a desviar cerca de USD 42 millones de ayuda para el desarrollo en Guatemala y Honduras para apoyar al líder opositor venezolano, Juan Guaidó, en sus gastos incluyendo el pago de salarios, mostró un documento interno.

Según un documento obtenido por la AFP, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) se refirió a la crisis política en Venezuela como “un evento significativo” para “el interés nacional” de Washington, que requiere que esta partida de USD 41,9 millones sea redistribuida.



Estados Unidos lidera una lista de más de 50 países que reconocen a Guaidó como presidente interino de Venezuela, pero medio año después de este embate diplomático, el socialista Nicolás Maduro sigue al mando del país.



Este año Trump anunció que cortaría la ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador, culpando a los países de no haber frenado el flujo de migrantes que llegan a Estados Unidos.



La USAID señaló además que USD 19,4 millones iban a ser destinados a apoyar la “buena gobernanza” en Venezuela.



Entre otros usos, estos fondos van a cubrir “los salarios y estipendios del gobierno interino, los viajes laborales y otros costos necesarios para asegurar el desarrollo pleno de un sistema de gestión financiera transparente y otras actividades necesarias para una transición democrática”.



Los fondos también van a ser destinados a organizaciones no gubernamentales para “crear contenidos para los medios y tiempo en antena” para así poder llegar a los ciudadanos venezolanos, según el documento.



Otros dos millones de dólares van a ser destinados a apoyar los esfuerzos diplomáticos del equipo de Guaidó en las negociaciones con Maduro, estipula el documento.



Ambas partes sostienen un diálogo en Barbados bajo la mediación de Noruega, pero estas conversaciones han tenido un progreso magro.



Además, la USAID va a destinar USD 7,5 millones para apoyar a medios independientes para que “entreguen a los venezolanos fuentes de noticias y de información imparciales y sin filtros”, según el memorándum.



El Departamento de Estado no emitió un comentario sobre el desvío de los fondos, que fue reportado inicialmente por el diario Los Angeles Times.



En el año fiscal 2018 Estados Unidos destinó cerca de USD 149 millones de para Guatemala y 112 millones para Honduras, para aliviar las condiciones que provocan la migración.