EE.UU. advierte a Venezuela que complicar el regreso de Guaidó tendrá consecuencias

Estados Unidos advirtió el jueves 6 de febrero de 2020 al gobierno de Venezuela de que tendrá consecuencias si el líder opositor Juan Guaidó no puede regresar de manera segura al país tras su visita a Washington, donde su lucha por sacar al mandatario Nicolás Maduro del poder cuenta con total respaldo.

Elliott Abrams, el alto diplomático del gobierno de Donald Trump para Venezuela, dijo que Estados Unidos está “ preparado ” , sin especificar qué acciones se tomarán si Guaidó tiene problemas.



En Caracas, seis exejecutivos petroleros, cinco de ellos venezolano-estadounidenses, detenidos desde hace dos años acusados de corrupción, fueron devueltos a prisión luego de dos meses de arresto domiciliario, denunciaron sus familiares, una señal interpretada por algunos como represalia por la visita de Guaidó.



Reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países que desconocen la reelección de Maduro, Guaidó desafió el 19 de enero la prohibición de salir del país de las autoridades leales al mandatario y emprendió una gira internacional para relanzar su ofensiva para encabezar un gobierno de transición y organizar nuevas elecciones.

“Esperamos que pueda regresar sin ser molestado. Y esperamos que el régimen haga el cálculo, especialmente después de este viaje, de que el apoyo a Guaidó es fuerte y que cualquier acción en su contra se convertiría en un error para el régimen”, dijo Abrams a periodistas.



“Estamos muy preocupados por eso y esperamos que regrese con seguridad”, agregó.



Guaidó, quien como jefe parlamentario invocó hace un año facultades constitucionales y se proclamó presidente encargado ante la “fraudulenta” reelección de Maduro en 2018, anunció una movilización “en los próximos días” en Venezuela, sin dar la fecha de su retorno.



“Sí, hay riesgos”, declaró tras reunirse con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.



El líder opositor ya salió del país el año pasado y pudo volver pese a las amenazas de arresto.



Consultado más temprano si tenía miedo, contestó: “Todos lo tienen. Tenemos hambre”.



Venezuela vive un colapso económico agudizado desde la llegada al poder de Maduro en 2013, que provocó la huida del país de 4,7 millones de personas, según la ONU.

¿Sanciones a Rusia?



Tras prometer en Miami “acciones de la comunidad internacional arriba de la mesa y debajo ” para “ salir de la pesadilla”, Guaidó asistió el martes sorpresivamente como invitado de Trump a su discurso anual ante el Congreso, en el que el mandatario aseguró que la “tiranía” de Maduro será “aplastada”.



Un día después, Guaidó se reunió en la Casa Blanca con Trump, cuyo gobierno le dio trato de jefe de Estado.



“Allá Trump con su bobolongo (bobo), con su títere (...) acá nosotros con Dios, nuestro señor Jesucristo y la revolución bolivariana avanzando en la ofensiva”, dijo Maduro el jueves, luego de acusar a Trump de conducir a Estados Unidos a un conflicto de “alto nivel contra Venezuela”.



Pese a las manifestaciones callejeras en Caracas y al respaldo diplomático de Washington y su batería de sanciones, Maduro se ha mantenido en el poder respaldado por las fuerzas militares y Cuba, así como de China y Rusia, sus principales acreedores.

Luego de advertencias de un alto funcionario de Trump al gigante petrolero estatal Rosneft por su relación cada vez más estrecha con Venezuela, Abrams insinuó el jueves que Estados Unidos pronto tomaría medidas contra Rusia.



“Rusia pronto descubrirá que su continuo apoyo a Maduro ya no será gratuito”, dijo Abrams. “Verán pasos en las próximas semanas que demuestran la seriedad de nuestras intenciones en Venezuela”.



Los seis de Citgo



Horas después de que Trump desplegara la alfombra roja a Guaidó en Washington, seis exejecutivos de Citgo, la filial estadounidense de la estatal petrolera venezolana PDVSA, fueron encarcelados nuevamente por las autoridades venezolanas, casi dos meses después de recibir arresto domiciliario.



“Se los llevaron (...) supuestamente, para resolver una denuncia (acusación)”, dijo el director de la oenegé de derechos humanos Foro Penal, Gonzalo Himiob.



El expresidente de Citgo José Ángel Pereira y los exvicepresidentes Tomeu Vadell, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y Alirio José Zambrano y José Luis Zambrano, están detenidos desde noviembre de 2017 en Venezuela acusados de peculado doloso, lavado de dinero y asociación para delinquir, entre otros delitos.



“¡Exigimos saber su paradero pero, lo que es más importante, su libertad!”, tuiteó Alirio Rafael Zambrano, al denunciar que sus hermanos fueron sacados “abruptamente” de sus hogares.



Abrams dijo creer que fueron llevados al Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) .



“El momento genera sospechas, pero no puedo especular por qué sucedió ahora”, dijo al ser preguntado si era una represalia.



Por otra parte, Abrams consideró “desafortunada” la decisión del presidente del gobierno socialista español, Pedro Sánchez, de no reunirse con Guaidó en Madrid.