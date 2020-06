Educación entregó tablets y chips a psicólogos que trabajan en zonas de mayor impacto de covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Colapso emocional, estrés y crisis de pánico son algunos de los casos que los psicólogos del Ministerio de Educación han detectado en estudiantes y sus familiares en la zona 8. El área abarca los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, una de las regiones más afectadas en el país por la pandemia de covid-19.

“Esta nueva realidad nos ha traído nuevos retos. Los profesionales de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) hemos organizado brigadas de contención emocional para atender a estudiantes, padres y docentes que han sido afectados por la emergencia”, contó Sadam Cerezo, psicólogo del distrito 7 de Educación.



Como un apoyo a su trabajo, un grupo de profesionales de los DECE y de las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión (UDAI) recibió en esta semana 1 113 planes de llamadas y datos, y 162 tablets. Los equipos fueron entregados por la Subsecretaría de Educación de la zona 8, con el apoyo del Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el financiamiento del fondo global Education Cannot Wait.



Alexandra Higgins, subsecretaria de Educación de la zona 8, explicó que los dispositivos aportarán a mantener el contacto con los estudiantes, para brindarles apoyo psicosocial y psicopegógico. Esta zona registra 496 528 alumnos en el sector público.

“Reconocemos que si un niño no puede estar bien emocionalmente se hará muy complicado mantener sus estudios (…). Nuestra principal misión es que los chicos no abandonen la escuela”, dijo este martes 23 de junio de 2020, durante la entrega en Guayaquil.



Cada semana los especialistas atienden a cerca de cinco usuarios. Son 50 psicólogos asignados a la zona 8, quienes desde que comenzó la crisis sanitaria han reportado más 400 casos ligados a pérdidas debido covid-19 o crisis generadas por el diagnóstico de la enfermedad.



“Hemos dado y seguimos dando contención a las familias que no tenían la posibilidad de conseguir un cupo en el sistema de salud, porque estaban colapsados por la emergencia sanitaria”, agrega Cerezo.



Solo en Guayaquil el Ministerio de Salud ha reportado 9 951 casos de covid-19. Debido a la pandemia el inicio de año escolar en ciclo Costa se postergó y arrancó el pasado 1 de junio bajo la modalidad no presencial.

“Con estas herramientas se facilitará la comunicación con nuestros estudiantes, en especial aquellos en condición de vulnerabilidad. Han sido tiempos difíciles para todos y estamos adaptando nuevas formas de comunicación con el trabajo online”, dijo Sheyla Massay, psicóloga del distrito 3.



Unicef reporta que las situaciones estresantes, como la actual pandemia, pueden generar distintas reacciones en niños y niñas, entre ellas dificultad para domir, dolor estomacal, miedo o enojo. El organismo aconseja que los pequeños no abandonen los estudios y que tengan un soporte emocional en casa.