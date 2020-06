El año escolar en la Costa se inicia con una fallida inauguración virtual

LEA TAMBIÉN

Hubo al menos dos conexiones y el sistema se colgó. Estudiantes, maestros, padres y autoridades trataron de participar desde sus casas en la inauguración virtual del nuevo año escolar en el ciclo Costa y Galápagos, la mañana de este lunes 1 de junio de 2020.

Pero las fallas del servicio de Internet lo impidieron. Por algunos minutos aguardaron frente a las pantallas, en los rincones que habían preparado en sus casas para empezar las clases, sin que se concrete el acto de apertura en línea.



La ceremonia a través de Facebook Live fue planificada por el Ministerio de Educación para el inicio de actividades en medio de la emergencia sanitaria por covid-19 que afronta el país. En total, 2 571 524 de estudiantes se acoplan a la modalidad no presencial, a través de distintas metodologías de estudio desde casa.



Según el plan del Ministerio de Educación, los estudiantes tendrán acompañamiento permanente del docente. Para las clases se abrió el portal http://recursos2.educacion.gob.ec, en el que deberán descargar la planificación semanal de estudios que realizarán desde casa con apoyo de sus padres.



Las fichas pedagógicas son una opción para quienes no tengan acceso a Internet. Otras opciones son los programas que se transmitirán en 1 000 radios rurales y comunitarias, con tres franjas de programas educativos. Mientras que 160 canales de televisión presentarán el programa Aprender la Tele, como apoyo educativo.



Los problemas en la conexión de esta mañana reflejan las falencias de acceso a Internet que deberán afrontar los estudiantes en este nuevo ciclo. Según datos de la Encuesta Multipropósito 2018 del Inec, referida por el Ministerio de Educación, el 62,60% de la población nacional de entre 5 y 17 años no tiene Internet en casa. Esto equivale a 2 724 643 personas.



En el ciclo Costa-Galápagos están registrados 9 380 planteles educativos. Algunos particulares empezaron el periodo escolar el pasado 18 de mayo. El 41% de las instituciones se ubica en zonas rurales.