Édgar Flores: ‘Creemos que prisión contra Alexis Mera era extrema’

Entrevsita a Édgar Flores, juez de la Corte Nacional de Justicia.

Luego de que levantaran la orden de prisión en contra de Alexis Mera a usted lo tacharon de correísta. ¿Es así?

Lamentablemente este tipo de estigmatizaciones son frecuentes en el país, dependiendo de los grupos políticos de donde viene. Yo no respondo a ningún partido ni movimientos. Soy un funcionario de carrera. Tengo 31 años en la Función Judicial.



¿Con la experiencia que tiene considera que cometió una falta al emitir el fallo en el caso Mera?



Nosotros no juzgamos por afectos o desafectos. En el caso del señor Alexis Mera, el doctor Luis Enríquez y yo creemos que la prisión preventiva era una medida extrema, desproporcionada y no se compadecía con los elementos que había presentado la Fiscalía.



¿Por qué era extrema?

Porque los elementos aportados no se compadecían para dictar prisión. Además, se tomó en cuenta el principio de igualdad. Recuerde que son procesadas dos personas (Mera y María de los Ángeles Duarte). Entonces, ¿por qué para una persona sí hay medidas alternativas y para otra no si son los mismos hechos?



Porque la jueza dijo que Duarte tiene un hijo de 8 años de edad.

Quizá esa sea una condición, pero en el proceso pudimos determinar que el señor Mera venía colaborando con la Fiscalía General.



Ahora, el Código Penal establece condiciones para el arresto domiciliario y allí no encaja Mera.

El Código Penal, en el artículo 537, habla de casos especiales para la sustitución de la prisión. Allí se dice que este beneficio es para embarazadas, para mayores de 65 años y para personas con alguna enfermedad catastrófica. Pero nosotros no sustituimos la prisión, sino que la revocamos y dispusimos otras medidas alternativas.



Entonces, ¿la fiscal Diana Salazar está equivocada? Ella fue la primera en cuestionar el fallo.

Mire, en materia jurídica se dice que en donde hay dos abogados hay tres criterios. Todo depende desde la óptica que se le mire. Nosotros estamos explicando incluso desde los estándares que ha determinado la Corte-IDH.

Pero usted puede ser sancionado. Hay una queja en la Judicatura.

Sí, en realidad se ha interpuesto una queja. Por una situación de sobrerreacción, la Fiscal, el delegado del Procurador del Estado y el Contralor General salen en una rueda de prensa a tratar de mal informar a la ciudadanía.



¿Mal informar?

Claro, porque ellos no dicen cómo sucedieron los hechos. Ni siquiera se había notificado la resolución.



¿Se siente perseguido?

Con la queja y en la forma en cómo se planteó esto sí me siento perseguido. Me siento presionado por quienes presentaron la queja.