El EcuCert de la Arcotel denuncia en Fiscalía una nueva fuga de datos personales de ecuatorianos

Una nueva exposición de datos personales de ecuatorianos fue denunciada hoy, 24 de septiembre de 2019, por el Centro de Respuestas a Incidentes Informáticos del Ecuador (Ecucert), ante la Fiscalía, informó la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel).

La denuncia se efectuó ante indicios de un servidor privado que contendría datos con información personal de los ecuatorianos; solicitó además que la Fiscalía investigue a otras empresas que presuntamente estarían usando de manera ilegal los datos personales.



Esta nueva fuga fue alertada hoy por los expertos informáticos Ran Locar y Noam Rotem, los mismos que descubrieron el robo de datos de millones de ecuatorianos en un servidor no seguro, alojado en Miami, que pertenecería a la empresa Novaestrat.



Locar y Rotem aseguran que la misma información que poseía la Novaestrat ahora fue hallada en otras manos y se ofrece suscripciones para acceder a ella.



Según ellos, el caso de Novaestrat "es solo la punta del iceberg". Señalan que ahora hay más información, incluidos los salarios hasta agosto de 2019, el seguro de vida y una gran cantidad de datos privados que no deberían exponerse.



La Arcotel sostiene que hasta el momento se ha determinado que no se trata de una filtración o 'hackeo' de los sistemas gubernamentales, sino de la identificación del servidor de una empresa privada que brinda un servicio web para acceder a información personal.



El pasado 19 de septiembre, el MINTEL presentó a la Asamblea el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales que define un marco regulatorio y sancionatorio para la protección de datos personales.