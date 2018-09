Ecuatoriano de 17 años falleció en Madrid tras caer de un edificio de 11 pisos

LEA TAMBIÉN

Un joven ecuatoriano falleció en Madrid tras caer del piso 11 de un edificio en construcción, aparentemente al practicar ‘parkour’. Las autoridades españolas investigan las causas del deceso.

El ecuatoriano de 17 años habría estado junto a otros jóvenes practicando ‘parkour’ en el edificio que se encuentra en construcción en Moncloa, Madrid. El medio español El Mundo informa que el hecho se habría registrado la noche del sábado 22 de septiembre y que las primeras versiones recogidas por la Policía descartan un caso de robo y que se trató de un accidente en las acrobacias que realizan quienes practican ‘pankour’.



En el mismo medio de comunicación, se señala que el joven cayó de una altura de 11 pisos y que cuando llegaron los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por el joven. Además, se detalla que la Policía recogió varias versiones de testigos, que viven cerca de la edificación en construcción, que pudieron ver a los jóvenes saltar en el edificio y salir del lugar corriendo a unos cuantos tras el accidente con el joven ecuatoriano.



La obra donde sucedió la tragedia, según la página web de la ABC España, permanecía resguardada por un guardia de seguridad y cercada para impedir el ingreso de personas ajenas a la construcción. El vigilante fue quien dio aviso a las autoridades del suceso, pero habría indicado que no vio ni escucho nada hasta que vio una columna de humo y escuchó varios gritos.



El ecuatoriano con nacionalidad española pudo ser identificado por el pase de transporte que tenía. La noticia trascendió en los medios de comunicación y en las redes sociales debido a la fatalidad que puede devenir de la práctica del ‘parkour’ que consiste en saltar, mantener el equilibrio y balancearse en lugares de difícil acceso o peligrosos.



La Cancillería del Ecuador no se ha pronunciado al respecto.