Zamora, hallazgo de dos cuerpos eleva a 13 la cifra de fallecidos por aluvión

El Puesto de Mando Unificado del COE Provincial de Zamora Chinchipe confirmó, hasta las 20:00 horas del sábado 11 de julio de 2026, el hallazgo de dos personas más sin vida. Con este descubrimiento, el número oficial de fallecidos por el aluvión asciende a 13.
Las dos víctimas localizadas este sábado fueron identificadas como Patricia Elizabeth Jaramillo Ortega y Juan Carlos Tejedor Quezada.
El registro oficial de personas fallecidas por el aluvión incluye:
El COE Provincial informó que las instituciones de primera respuesta mantienen como prioridad la búsqueda y localización de las personas reportadas como desaparecidas.
Además, continúan las labores de atención en la zona afectada por el aluvión.
Asimismo, la entidad exhortó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de los canales oficiales.
Esto tiene como objetivo evitar la difusión de información no verificada sobre la emergencia en Zamora Chinchipe.