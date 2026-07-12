Zamora, hallazgo de dos cuerpos eleva a 13 la cifra de fallecidos por aluvión

Este domingo se cumple el noveno día de búsqueda en Zamora por el aluvión; el Puesto de Mando Unificado publicó la lista de los 13 fallecidos

Fotografías de archivo que muestran al presidente de Colombia, Gustavo Petro (i) y su sucesor, Abelardo de la Espriella.
Gladys Rivadeneira

El Puesto de Mando Unificado del COE Provincial de Zamora Chinchipe confirmó, hasta las 20:00 horas del sábado 11 de julio de 2026, el hallazgo de dos personas más sin vida. Con este descubrimiento, el número oficial de fallecidos por el aluvión asciende a 13.

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Lista de 13 fallecidos en Zamora por el aluvión

Las dos víctimas localizadas este sábado fueron identificadas como Patricia Elizabeth Jaramillo Ortega y Juan Carlos Tejedor Quezada.

Registro oficial de fallecidos

El registro oficial de personas fallecidas por el aluvión incluye:

  • 4 de julio de 2026: Víctor Hugo Arias Herrera, Segundo Miguel Ordóñez Patiño y Eitan Lozano Amay.
  • 5 de julio de 2026: Santiago Sanimba Antún, María Rosa Sucunuta Quituisaca, Carmen Inés Pineda, Gilberto Humberto Amay Villavicencio, María Mireya Quezada Amay y Walter Eduardo Quezada Amay.
  • 6 de julio de 2026: Dominga Soledad Valarezo Putzama.
  • 7 de julio de 2026: Gladys Mariela Amay Pineda.
  • 11 de julio de 2026: Patricia Elizabeth Jaramillo Ortega y Juan Carlos Tejedor Quezada.

Búsqueda y atención en la zona afectada

El COE Provincial informó que las instituciones de primera respuesta mantienen como prioridad la búsqueda y localización de las personas reportadas como desaparecidas.

Además, continúan las labores de atención en la zona afectada por el aluvión.

Llamado a la ciudadanía

Asimismo, la entidad exhortó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de los canales oficiales.

Esto tiene como objetivo evitar la difusión de información no verificada sobre la emergencia en Zamora Chinchipe.

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