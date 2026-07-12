Zamora, hallazgo de dos cuerpos eleva a 13 la cifra de fallecidos por aluvión

El Puesto de Mando Unificado del COE Provincial de Zamora Chinchipe confirmó, hasta las 20:00 horas del sábado 11 de julio de 2026, el hallazgo de dos personas más sin vida. Con este descubrimiento, el número oficial de fallecidos por el aluvión asciende a 13.

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Las dos víctimas localizadas este sábado fueron identificadas como Patricia Elizabeth Jaramillo Ortega y Juan Carlos Tejedor Quezada.

Registro oficial de fallecidos

El registro oficial de personas fallecidas por el aluvión incluye:

4 de julio de 2026: Víctor Hugo Arias Herrera, Segundo Miguel Ordóñez Patiño y Eitan Lozano Amay.

Víctor Hugo Arias Herrera, Segundo Miguel Ordóñez Patiño y Eitan Lozano Amay. 5 de julio de 2026: Santiago Sanimba Antún, María Rosa Sucunuta Quituisaca, Carmen Inés Pineda, Gilberto Humberto Amay Villavicencio, María Mireya Quezada Amay y Walter Eduardo Quezada Amay.

Santiago Sanimba Antún, María Rosa Sucunuta Quituisaca, Carmen Inés Pineda, Gilberto Humberto Amay Villavicencio, María Mireya Quezada Amay y Walter Eduardo Quezada Amay. 6 de julio de 2026: Dominga Soledad Valarezo Putzama.

Dominga Soledad Valarezo Putzama. 7 de julio de 2026: Gladys Mariela Amay Pineda.

Gladys Mariela Amay Pineda. 11 de julio de 2026: Patricia Elizabeth Jaramillo Ortega y Juan Carlos Tejedor Quezada.

Búsqueda y atención en la zona afectada

El COE Provincial informó que las instituciones de primera respuesta mantienen como prioridad la búsqueda y localización de las personas reportadas como desaparecidas.

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Además, continúan las labores de atención en la zona afectada por el aluvión.

Llamado a la ciudadanía

Asimismo, la entidad exhortó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de los canales oficiales.

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Esto tiene como objetivo evitar la difusión de información no verificada sobre la emergencia en Zamora Chinchipe.

Informe extra: Zamora Chinchipe

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