Violencia familiar en Ecuador aumentó 34 % durante los partidos de la selección en el Mundial

Las alertas por violencia intrafamiliar recibidas por el ECU 911 en Ecuador aumentaron cerca de un 34 % durante los días en que jugó la selección en el Mundial.

El incremento se registró al comparar esas fechas con el mismo periodo del año anterior, según datos de la institución citados por EFE.

Aumento significativo durante partidos

Por ejemplo, durante el partido entre Ecuador y Curazao, que finalizó 0-0, el número de emergencias registradas por violencia intrafamiliar, que incluye agresiones contra menores y violencia física, psicológica y sexual contra mujeres o miembros del núcleo familiar, aumentó un 64 %.

En el caso del partido contra Costa de Marfil, donde la Tri empató 1-1, estas llamadas a la central de emergencias se incrementaron un 40 %.

Además, cuando la selección ecuatoriana jugó contra Alemania y logró un histórico triunfo por 2-1, las alertas por estos casos de violencia se elevaron un 29 %. Finalmente, al enfrentar a México, con derrota por 2-0, el aumento fue del 2 %.

Cifras preocupantes en junio

En general, durante junio de este año, cuando se jugaron parte de los partidos de la Copa del Mundo y todos los de Ecuador, el ECU 911 coordinó la atención de 6 523 emergencias relacionadas con este tipo de violencia. Esto representó un 9.5 % más que en el mismo mes del año anterior.

Las provincias donde más se registró este aumento durante junio fueron:

Pichincha (Quito) con 2 306 alertas

Guayas (Guayaquil) con 978 alertas

Esmeraldas (fronteriza con Colombia) con 353 alertas

Causas y consecuencias de la violencia

Miriam Bandes, representante de ONU Mujeres en Ecuador, comentó a EFE que “cuando hay eventos deportivos de gran magnitud, la violencia tiende a subir”.

Esta situación refleja una realidad que también ocurre en otros países. Un estudio de la Universidad de Lancaster detectó incrementos del 26 % al 38 % en la violencia doméstica durante partidos de Inglaterra en los Mundiales de 2002, 2006 y 2010.

Bandes afirmó que “no manejan sus emociones o el alcohol influye”, añadiendo que la violencia contra las mujeres también “afecta directamente a los hijos e hijas o al entorno familiar”.

A raíz de estas cifras reportadas por el ECU 911, ONU Mujeres implementó un programa de sensibilización.

Estrategias para combatir la violencia

La representante identificó la violencia como el principal desafío que enfrentan las mujeres en Ecuador.

Además, sostuvo que abordarla sin una perspectiva diferenciada entre hombres y mujeres constituye un error. Por lo tanto, defendió que las políticas de seguridad deben incorporar un enfoque de género.

La violencia es uno de los tres pilares que ONU Mujeres mantendrá en su nueva nota estratégica para Ecuador. Este plan tendrá vigencia de cuatro años y fue consensuado con el Gobierno y la sociedad civil.

Pilares adicionales del plan estratégico

Los otros dos ejes serán:

Cuidado: Bandes defendió la necesidad de reforzar las políticas relacionadas con este tema.

Inclusión financiera: Entendida como una herramienta para fortalecer la autonomía económica y capacidad decisional de las mujeres.

A su vez, Bandes recordó que muchas mujeres que dedicaron su vida a cuidar a otros “son las futuras pobres del país” porque ese trabajo “no es reconocido ni remunerado”, lo cual feminiza aún más la pobreza.

Con información de EFE

Más información sobre violencia intrafamiliar