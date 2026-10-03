Video| Chiva con estudiantes se volcó en el centro de Azogues y dejó varios heridos

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

Un vehículo tipo chiva se volcó en el centro de Azogues este sábado 3 de octubre de 2026. El siniestro de tránsito ocurrió en el sector de las calles Sucre y Rivera y dejó personas heridas, quienes fueron atendidas por organismos de emergencia y trasladadas a casas de salud.

Video del accidente de la "chiva farrera" en #Azogues, que dejó más de 10 heridos según información del ECU-911 pic.twitter.com/WvvudDjcmx — tvrhdec (@tvrhdec) October 3, 2026

Según información del ECU 911 Austro, la emergencia fue coordinada con los Cuerpos de Bomberos de Azogues y Biblián, además de personal de la Policía Nacional. El hecho se produjo pasadas las 13:00 y movilizó a equipos de atención prehospitalaria hasta el lugar.

Estudiantes viajaban en la chiva accidentada

De acuerdo con información recogida por medios locales, en la chiva siniestrada en Azogues viajaban estudiantes que habían participado en un desfile de promociones de la Unidad Educativa La Providencia. El vehículo estaba decorado con globos de colores celeste y blanco.

#Azogues | Accidente de tránsito en el sector Sucre – Rivera



Alrededor de las 14:00 de este sábado , se registró el volcamiento de un transporte tipo chiva en la calle Sucre y Rivera, de Azogues.



Cámaras de seguridad y un teléfono celular captaron el momento exacto del… pic.twitter.com/59SJ5VQrNW — UnsionTV (@UNSIONTV) October 3, 2026

Imágenes difundidas en redes sociales muestran al vehículo volcado sobre la calzada y a varias personas alrededor mientras se desarrollaban las labores de atención. Paramédicos asistieron a los afectados y movilizaron al menos a uno de ellos en una camilla hacia una ambulancia.

El director médico del Hospital Clemed de Azogues, Fernando Quevedo, informó que 22 menores de edad fueron trasladados a esa casa de salud. Tres tuvieron golpes en el cráneo y tórax, otro con fractura en el brazo y otro en el esternón. El resto con politraumatismos. “Tres permanecen internados y están estables”.

Otros estudiantes fueron llevados a los hospitales del IESS Homero Castanier, de Azogues, y José Carrasco Arteaga, de Cuenca, y la Hospital Universitario Católico.

Bomberos de Azogues y Biblián atendieron emergencia

Tras conocerse el accidente de tránsito en el centro de Azogues, los organismos de respuesta desplegaron recursos para atender a los ocupantes y controlar la emergencia. Personas que se encontraban en el sector también se acercaron al vehículo para colaborar con la salida de quienes viajaban en su interior.

La información disponible hasta el momento no precisa las circunstancias que provocaron que la chiva perdiera estabilidad y terminara volcada. Las autoridades deberán determinar las causas del siniestro ocurrido en las calles Sucre y Rivera.

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