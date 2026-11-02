Vía Cuenca – Molleturo está abierta al paso vehicular

Fecha de publicación: 2 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 2 de noviembre de 2026

La vía Cuenca-Molleturo-El Empalme recuperó la circulación este lunes 2 de noviembre de 2026, luego de los trabajos de limpieza y retiro de material en el kilómetro 90. El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) confirmó la habilitación del tramo, que permaneció cerrado desde el domingo 1 de noviembre por un deslizamiento.

El derrumbe ocurrió en medio de las fuertes lluvias que afectan a la provincia del Azuay. El material que descendió de la ladera superó el muro de alivio que existe en ese punto y bloqueó la carretera.

Durante la emergencia, el Ministerio desplegó personal técnico y maquinaria para retirar los escombros. Sin embargo, las condiciones del talud y la seguridad de los trabajadores impidieron ejecutar las tareas de limpieza durante la noche del domingo.

Deslizamiento obligó al cierre de la vía en el kilómetro 90

El cierre total de la carretera comenzó tras el deslizamiento de tierra en el kilómetro 90 de la vía E582, que conecta Cuenca con Molleturo y El Empalme.

El Ministerio informó el domingo 1 de noviembre que el derrumbe permanecía activo y que el material había sobrepasado el muro de alivio construido en el sector. Esta condición impedía el ingreso seguro de la maquinaria para retirar los escombros.

La intervención también requirió coordinación entre el Ministerio, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y la empresa contratista, con el propósito de monitorear las condiciones del tramo y organizar las tareas de recuperación de la carretera.

Maquinaria ejecutó la limpieza del tramo afectado

Para atender la emergencia, se desplegaron dos excavadoras, una retroexcavadora, una cargadora frontal y cuatro volquetes. Los equipos retiraron el material que cayó sobre la calzada y trabajaron para recuperar la circulación.

El plan inicial contemplaba que, una vez que el terreno ofreciera condiciones seguras para el ingreso de maquinaria, la limpieza tomaría aproximadamente una hora desde el inicio de las labores. El tiempo dependía de las condiciones climáticas y de la estabilidad del talud.

La intervención permitió despejar el tramo afectado y recuperar el paso vehicular en esta carretera que conecta a la provincia del Azuay con la Costa ecuatoriana.

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