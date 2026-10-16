Vía Cuenca-Molleturo está cerrada por deslizamientos de tierra

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La vía E582 Cuenca-Molleturo-Naranjal permanece cerrada debido a un deslizamiento de material en el kilómetro 90, en el sector de Molleturo. La caída de tierra y otros elementos mantiene en riesgo la circulación, mientras los equipos de emergencia ejecutan labores de limpieza para recuperar el paso.

La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) permanece en el sitio para controlar el tránsito y evitar que los vehículos ingresen al tramo afectado. Las autoridades recomiendan a los conductores tomar precauciones y consultar los canales oficiales antes de planificar sus desplazamientos.

El principal inconveniente radica en que la caída de material continúa. Por esta razón, los equipos no pueden ingresar con maquinaria pesada hasta que existan condiciones seguras para operar.

#Azuay | Cerrada la vía E582 Cuenca–Molleturo–Naranjal, por deslizamiento de material en el km 90, sector Molleturo.



🚜 Realizamos labores de limpieza; sin embargo, la caída de material continúa. El ingreso de maquinaria se efectuará cuando existan condiciones seguras para… pic.twitter.com/RTDxGuezmn — Ministerio de Infraestructura y Tecnología🇪🇨 (@MIT_Ecuador) October 16, 2026

Deslizamiento impide el paso

El deslizamiento ocurrió en el kilómetro 90 de la carretera que conecta Cuenca con Molleturo y Naranjal, una ruta importante para los desplazamientos entre la Sierra y la Costa.

Las labores de limpieza buscan retirar el material que ocupa la calzada. Sin embargo, los nuevos desprendimientos dificultan el avance de los trabajos y representan un riesgo para el personal de emergencia.

La prioridad consiste en garantizar condiciones seguras antes de permitir el ingreso de maquinaria pesada y avanzar con la recuperación de la circulación.

Hasta el momento, las autoridades no precisan una hora para la reapertura de la carretera ni informan cuánto material cayó sobre la calzada.

CTE controla el tránsito en el tramo afectado

Personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador permanece en el lugar para controlar la circulación y evitar el ingreso de vehículos al sector del deslizamiento.

La presencia de los agentes permite mantener el control del tránsito mientras continúan las tareas de limpieza. Los conductores deben respetar las indicaciones del personal y evitar maniobras que los acerquen al área de riesgo.

La restricción también obliga a quienes viajan entre Cuenca y Naranjal a revisar las condiciones de la carretera antes de salir. Por ahora, la información disponible no confirma rutas alternas específicas ni un horario para el restablecimiento del paso.

🚨 ¡Atención, conductores!



Se informa el cierre de la vía Cuenca–Molleturo, a la altura del cruce de Jesús María.



🚔 Tome rutas alternas y conduzca con precaución.#GobiernoDelEcuador pic.twitter.com/oZQ177Wiw2 — Comisión de Tránsito 🇪🇨 (@CTEcuador) October 16, 2026

Recomendaciones para quienes viajan entre Cuenca y Naranjal

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar el desplazamiento hacia el tramo cerrado hasta que exista una confirmación sobre la reapertura.

Los deslizamientos pueden generar nuevas caídas de material, especialmente cuando el terreno presenta inestabilidad. Por eso, los conductores no deben intentar cruzar zonas bloqueadas ni acercarse a taludes con desprendimientos.

Antes de viajar, conviene comprobar el estado de la carretera y considerar posibles demoras o cambios en el recorrido. También es importante seguir las instrucciones de los agentes de tránsito y del personal que ejecuta las labores de limpieza.

La vía E582 Cuenca-Molleturo-Naranjal continuará cerrada mientras persista el riesgo por la caída de material. Las autoridades comunicarán la habilitación cuando existan condiciones seguras para la circulación.

🔴 ATENCIÓN | CIERRE VIAL



📅 Corte: 16 de octubre de 2026



La vía Cuenca–Molleturo–Naranjal se encuentra cerrada en el km 90.



⚠️ Evite este tramo y manténgase informado por los canales oficiales.#QueCuencaNosUna ❤️💛 pic.twitter.com/WzE85wBCtG — Dirección de Gestión de Riesgos (@RiesgosCuenca) October 16, 2026

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