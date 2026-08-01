Vía Cuenca–Girón–Pasaje vuelve a cerrarse por deslizamiento de rocas

Este 1 de agosto de 2026, la vía Cuenca–Girón–Pasaje cerró al tránsito vehicular debido a un deslizamiento de rocas en el kilómetro 90, en el sector La Virgen. Personal de la empresa contratista trabaja en la remoción del material desprendido para despejar la calzada. Las tareas se desarrollan con precaución y aún no se ha informado cuándo se restablecerá la circulación.

Ruta alterna habilitada para los conductores

Mientras continúe el cierre, los viajeros pueden utilizar la ruta Cuenca–Molleturo–El Empalme–Naranjal–Machala. Las autoridades recomiendan consultar los canales oficiales antes de iniciar el recorrido.

Emergencia vial en Cuenca

Esta emergencia se presenta tras un cierre anterior el 29 de julio, cuando conductores alertaron sobre otro deslizamiento en el sector Virgen de Pachamama, cerca del mismo kilómetro.

📌#Comunicado | Cerrada la vía Cuenca – Girón – Pasaje, km 90, por deslizamiento de material.



Más información ⤵️ pic.twitter.com/sDOFu4NHMS — Ministerio de Infraestructura y Transporte 🇪🇨 (@MIT_Ecuador) August 1, 2026

En esa ocasión, un deslizamiento interrumpió la circulación mientras se evaluaba la situación y se realizaban trabajos de limpieza.

Circulación ampliada desde el 31 de julio

Un día después, el 30 de julio, el Ministerio de Infraestructura y Tecnología anunció que el tránsito controlado se ampliaría desde el viernes 31, gracias a los avances en la remoción del material del deslizamiento ocurrido en la zona de la represa Minas–San Francisco.

Según esa disposición, los vehículos podían circular entre las 07:00 y las 17:00 en el tramo comprendido entre los kilómetros 76 y 105. Antes de ese cambio, el paso estaba habilitado únicamente durante dos horas diarias.

Condiciones actuales del tránsito vehicular en Cuenca

En el resto de la vía, la circulación permanecía habilitada durante las 24 horas, excepto en el kilómetro 50, donde podían registrarse interrupciones por la construcción de muros y la recuperación de la estructura vial.

El nuevo deslizamiento ocurrido en el kilómetro 90 obligó a cerrar nuevamente el paso mientras se retiran las rocas de la calzada. Las autoridades pidieron respetar la señalización y las indicaciones del personal que trabaja en la zona.

Cierre en la vía Cuenca–Girón–Pasaje; preguntas frecuentes

❓¿Por qué está cerrada la vía Cuenca–Girón–Pasaje? La vía fue cerrada este 1 de agosto de 2026 debido a un deslizamiento de rocas registrado en el kilómetro 90, en el sector La Virgen.

Personal de la empresa contratista trabaja en la remoción del material, pero todavía no se ha informado cuándo se restablecerá la circulación. ❓¿Qué ruta alterna pueden utilizar los conductores? Los viajeros pueden circular por la ruta Cuenca–Molleturo–El Empalme–Naranjal–Machala mientras continúe el cierre.

Las autoridades recomendaron revisar los canales oficiales antes de iniciar el recorrido, debido a posibles cambios en las condiciones viales. ❓¿Ya se había registrado otro cierre en el mismo sector? Sí. El 29 de julio, conductores alertaron sobre otro deslizamiento de rocas en el sector de la Virgen de Pachamama, cerca del kilómetro 90.

En esa ocasión, la circulación también fue interrumpida mientras se evaluaba la situación y se realizaban trabajos de limpieza. ❓¿Qué horario de circulación estaba vigente antes del nuevo cierre? Desde el 31 de julio, el tránsito controlado estaba habilitado entre las 07:00 y las 17:00 en el tramo comprendido entre los kilómetros 76 y 105.

Antes de esa ampliación, el paso se permitía únicamente durante dos horas al día. ❓¿Qué deben hacer los conductores mientras continúan los trabajos? Deben respetar la señalización, seguir las indicaciones del personal que trabaja en la zona y utilizar la ruta alterna habilitada.

También es recomendable verificar el estado de la vía antes de viajar, ya que el paso permanecerá cerrado hasta que las rocas sean retiradas de la calzada.

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