13 universidades de Ecuador son parte del ranking mundial THE

Imagen referencial. Varias universidades de Ecuador forman parte del ranking mundial. Foto: Freepik

Redacción Elcomercio.com y El Tiempo (Colombia)

La firma Times Higher Education (THE) publicó los resultados de THE World University Rankings 2023, en el que aparecieron 13 universidades ecuatorianas. Así lo difundió el martes 11 de octubre de 2022.

Nuevamente, la Universidad San Francisco de Quito encabeza la lista como la mejor posicionada del país y ocupa el puesto 58 a nivel de este estudio.

En total son 1 799 universidades de 104 países y regiones se incluyen en las clasificaciones mundiales de este año. Es decir, 137 más que el año pasado, lo que la convierte en la edición más grande en los 19 años de historia de las clasificaciones.

Mientras que la Universidad de Oxford del Reino Unido conserva el primer puesto como la mejor del mundo por séptimo año consecutivo.

Universidades latinas necesitan más dinamismo

América Latina tiene un récord de 140 instituciones clasificadas, incluidas 62 universidades que forman parte del ranking de Brasil, seguido de Chile con 23 instituciones clasificadas, 22 de México y 15 de Colombia.



Phil Baty, director de conocimientos de Times Higher Education, comentó “es muy bueno ver que América Latina está aumentando su representación general en las clasificaciones mundiales". Al ranking de este año se suman 17 nuevas universidades de América del Sur, aumentando la presencia de Brasil, Chile, México, Colombia y Ecuador en la lista.

En este sentido, Baty agregó que "sin embargo, las universidades y los políticos de todo el continente necesitan convertir el mayor compromiso internacional y la visibilidad en mejoras de desempeño: en general".

Sin embargo, reiteró que "el desempeño (en América Latina)permanece en gran medida estático en todo el continente, mientras que las naciones de otros continentes aumentan, sobre todo en Asia, tanto en el este como en el suroccidente del continente asiático”.

Estas son las mejores universidades de Ecuador

Luego de filtrar en la plataforma de THE y al buscar Ecuador en el ranking, el listado de las universidades despliega los resultados de los puestos que ocupan los centros de educación superior del país.

Universidad San Francisco de Quito (puesto 1011-1200 a nivel mundial y puesto 58 en el ranking mundial) Escuela Superior Politécnica del Litoral (puesto 72 en el ranking de Latinoamérica) Escuela Politécnica Nacional (puesto 101-125 en el ranking de Latinoamérica) Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) (puesto 126-150 en el ranking de Latinoamérica) Universidad Politécnica Salesiana (UPS) Pontifícia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) (puesto 101-125 en el ranking de Latinoamérica) Universidad Técnica de Loja (puesto 151+ en el ranking de Latinoamérica) Universidad Católica de Cuenca (puesto 151+ en el ranking de Latinoamérica) Universidad de las Américas (UDLA) (puesto 101-125 en el ranking de Latinoamérica)

Ecuador constan en el Ranking Universitario Joven 2022

También, en la lista se incluyen a las universidades jóvenes ecuatorianas que se suman al ranking, estas son:

Universidad Tecnológica de Israel Universidad Nacional de Chimborzo Universidad del Pacífico Ecuador Universidad UTE

Estas son las mejores universidades del mundo

1. University of Oxford (Reino Unido)

2. Harvard University (Estados Unidos)

3. University of Cambridge (Reino Unido)

4. Stanford University (Estados Unidos)

5. Massachusetts Institute of Technology - MIT (Estados Unidos)

6. California Institute of Technology - CalTECH (Estados Unidos)

7. Princeton University (Estados Unidos)

8. University of California, Berkeley (Estados Unidos)

9. Yale University (Estados Unidos)

10. Imperial College London (Reino Unido)

11. Columbia University (Estados Unidos)

12. ETH Zurich (Suiza)

13. The University of Chicago (Estados Unidos)

14. University of Pennsylvania (Estados Unidos)

15. Johns Hopkins University (Estados Unidos)

16. Tsinghua University (China)

17. Peking University (China)

18. University of Toronto (Canadá)

19. National University of Singapore (Singapur)

20. Cornell University (Estados Unidos)