Triple choque deja varios heridos y cierra la vía E-25 en Babahoyo

Fecha de publicación: 12 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Un triple choque entre un bus, un tráiler y un automóvil dejó varias personas heridas este sábado 12 de septiembre de 2026 en la vía E-25 Babahoyo–Pueblo Viejo, en la provincia de Los Ríos.

El siniestro ocurrió en el sector La Julia, recinto La Delia. Después de la colisión, uno de los vehículos se incendió, según la información proporcionada por el ECU 911.

Choque en Babahoyo fue cerca del recinto La Delia

La alerta ingresó a la línea única para emergencias 9-1-1 a las 12:58. Desde la Sala Operativa del ECU 911 Babahoyo se coordinó el desplazamiento de los organismos de primera respuesta hacia el lugar del siniestro.

En la emergencia intervienen equipos del Ministerio de Salud Pública (MSP), el Cuerpo de Bomberos de Babahoyo y la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

Varias personas fueron trasladadas a casas de salud

Los organismos de emergencia brindaron primeros auxilios a varias personas heridas como consecuencia del choque múltiple.

Posteriormente, los afectados fueron trasladados a diferentes casas de salud para recibir atención especializada. Hasta el cierre del reporte del ECU 911, no se había determinado el número exacto de personas heridas.

Tampoco existe, por el momento, información oficial sobre posibles víctimas mortales.

Los organismos de socorro permanecen en el sector y continúan con las labores de atención de la emergencia.

Vía E-25 permanece totalmente cerrada

El siniestro también provocó el cierre total de la circulación vehicular en la carretera E-25 mientras los equipos de emergencia trabajan en el sitio.

El ECU 911 recomendó a los conductores utilizar rutas alternas y mantener precaución al movilizarse por esta zona de Los Ríos.

Personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador realiza el procedimiento correspondiente en el lugar para establecer las causas del accidente.

Hasta el momento, no se ha informado qué provocó la colisión entre el bus, el tráiler y el automóvil ni cuál de los tres vehículos se incendió después del impacto.

El ECU 911 pidió a los ciudadanos respetar las señales de tránsito y comunicarse inmediatamente con la línea 9-1-1 ante cualquier emergencia.

Te recomendamos