El trabajo infantil en Ecuador se evidencia en dos momentos clave: el periodo de vacaciones y Navidad, aunque persiste en el transcurso del año. El primero de estos, aunque parecería con menos alertas, es crucial, motiva acciones y la comunidad puede denunciar.

De acuerdo con la Encuesta de Empleo, Desempleo y Empleo (Enemdu), con datos a diciembre de 2024, el 9,2% de niñas y niños de 5 a 17 años; es decir, 461 766, realizan trabajo infantil. Se plantean acciones desde varias instancias.

Más noticias

El trabajo infantil en Ecuador persiste y se potencia en las vacaciones

La Unidad Patronato Municipal San José refiere que, justamente, con la llegada del periodo vacacional en la capital, sumado a la crisis económica del país, el trabajo infantil se palpa en las calles.

Solo hace falta ir a espacios como el Centro Histórico, La Mariscal y la av. Naciones Unidas para constatar este panorama. Niños vendiendo frutas, artículos de limpieza, dulces y más. No se queda fuera la mendicidad.

Desde la institución municipal, en Quito, se promueve la campaña Guardianes en Acción: Quito sin Trabajo Infantil. Esta se encuentra dirigida a niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años.

No deje de leer: Informe revela aumento del trabajo infantil en Ecuador

Hasta el 28 de agosto, tres días antes del inicio del clases en la Sierra-Amazonía, se intensificarán acciones de sensibilización en mercados, centros educativos, establecimientos de salud y centros comerciales de alta concurrencia.

Las acciones frente al trabajo infantil

Las acciones incluyen el refuerzo de los protocolos de denuncia, en coordinación con la Dinapen, como parte del Acuerdo para la Erradicación del Trabajo Infantil suscrito en octubre de 2024 con las entidades del sector social.

El proceso para alertar sobre los casos incluye:

La comunidad puede alertar sobre trabajo infantil a través de las redes de Patronato San José y del Ministerio de Inclusión Económica y Social (lugar donde se vio y descripción).

Desde Patronato, por ejemplo, envía un equipo técnico de abordaje y, según las circunstancias, informan sobre los servicios dirigidos para erradicación del trabajo infantil.

y, según las circunstancias, informan sobre los servicios dirigidos para erradicación del trabajo infantil. Las instituciones, de ser el caso, reportan a la Dinapen para que haga el seguimiento.

Más del tema: Brigadas realizan abordajes en Quito para erradicar el trabajo infantil

Trabajo infantil en Ecuador, una deuda pendiente con la niñez

Verónica Morales, abogada y antropóloga, explica que cuando se revisa la historia ecuatoriana, los niños han sido parte de la mano de obra.

Es decir, hay generaciones enteras, rastreables, por ejemplo, desde la época de los 50 y no de una manera aislada, como en el boom cacaotero.

Hay niños que, incluso, nacieron para trabajar, como casos de pequeños que empezaron su vida en las haciendas donde laboraban sus padres.

De ahí que Morales hace énfasis en que Ecuador no ha logrado consolidar una estrategia para la erradicación de ese capítulo de la historia.

El trabajo infantil no excluye las urbes ni las zonas rurales. En las primeras, hay variaciones como la mendicidad y, en las segundas, labores normalizadas, como la participación en la agricultura.

La analista remarca que el Estado es el llamado a proteger a las infancias, incluyendo el garantizar el derecho a la nutrición y el acceso a la educación.

Lectura adicional: Con espacios educativos y lúdicos buscan erradicar trabajo infantil en Quito

Segú Unicef, en Ecuador, 1 de cada 5 niños menores de dos años tiene desnutrición crónica infantil, lo que impide un desarrollo adecuado.

La entidad también informa que 265 000 niños, niñas y adolescentes están fuera del sistema educativo.

Los marcos legales y los faltantes

David Vera, director de la Business School de la UIDE, refiere que, aunque Ecuador ha hecho esfuerzos por reducir el fenómeno, persisten debilidades en la inspección laboral, especialmente en el sector informal.

Sin olvidar que Ecuador cuenta con la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, que incluye disposiciones contra el trabajo infantil.

Sin embargo, según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), en el actual Gobierno, se logró la erradicación de ese panorama en 7 878 menores de edad.

Lectura recomendada: Lasso anuncia política para combatir la mendicidad y trabajo infantil

Los servicios disponibles en Quito y otros puntos del país

El MIES cuenta con el servicio de erradicación del trabajo infantil. A mayo de 2025, tuvo una cobertura de 12 643 niñas, niños y adolescentes.

El presupuesto asignado para 2025 es de 9 127 393,55 de dólares. El ejecutado a mayo fue de 3 743 430,42 que representa un 41%.

El servicio, a escala nacional, consiste en dar atención integral durante 18 meses a personas de entre 5 y 17 años, a través de procesos individuales y familiares para la restitución de derechos.

Material de respaldo: Entre 2014 y 2018, el trabajo infantil se duplicó en Ecuador

La institución menciona que realiza una articulación con entidades públicas y privadas para una intervención integral. La familia es un actor primordial.

Los servicios incluyen la atención en trabajo social y Psicología. Estos se brindan luego de que el personal del MIES identifica el caso.

Desde Patronato San José en Quito

En Quito, la Unidad Patronato Municipal San José cuenta con los denominados centros Guardianes de la Niñez, donde, de enero a mayo, atendieron a 909 usuarios.

En estos, los pequeños juegan, tienen talleres y alimentación. Muchos son hijos de comerciantes de los mercados y personas en movilidad humana que laboran en las calles de Quito.

Hogar de Paz

Mayorista ( madrugada y diurno )

) Mariscal ( diurno y nocturno )

) Chiriyacu

Carollo

San Roque,

Ofelia

Calderón

Comité del Pueblo

Carapungo

La Carolina han atendido

El proceso para los centros Guardianes de la Niñez

Los centros están dirigidos para menores de edad en situación de trabajo infantil, mendicidad y acompañamiento en ventas.

Para el proceso de ingreso se realiza una primera entrevista con el área de Trabajo Social y se recepta documentación habilitante, una vez que se confirma el perfil de ingreso.

Las personas como comerciantes autónomos, por ejemplo, pueden solicitar el servicio y pasan a la evaluación. Días de atención: lunes a viernes, de 07:00 a 16:30.

Requisitos de ingreso, además de la situación de vulnerabilidad:

Copia de cédula del representante legal o cuidador

Copia de cédula del menor de edad.

Cartilla de servicio básico, agua o luz.

Se llena una ficha de vulnerabilidad.

Informe extra: La explotación infantil

Te recomendamos: