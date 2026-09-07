Trabaje en las elecciones inscribiéndose en la plataforma de empleo del CNE

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

La organización logística para las elecciones seccionales y de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027 entró en fase operativa. De cara a los comicios programados para el 29 de noviembre de 2026, los ciudadanos interesados pueden postularse a través de la plataforma de empleo del CNE, herramienta digital que concentra los perfiles de aspirantes para cubrir labores administrativas y de soporte en los recintos electorales del territorio ecuatoriano.

Registro en el sistema de empleo del CNE

El acceso al formulario oficial de postulaciones se realiza de forma directa mediante la dirección web institucional de Talento Humano.

El organismo electoral aclaró que este mecanismo constituye un registro voluntario y no representa una contratación automática ni una obligación laboral inmediata.

Las incorporaciones efectivas dependerán de los requerimientos de personal en cada delegación provincial, la disponibilidad presupuestaria institucional y la verificación del cumplimiento de los requisitos fijados para cada función.

Datos personales y localización requerida

Para formalizar la inscripción en la base de empleo del CNE, el sistema solicita el ingreso obligatorio de información personal y residencial.

El aspirante debe registrar su número de cédula, nombres, apellidos, teléfono celular de contacto (WhatsApp), número telefónico auxiliar opcional, dirección de correo electrónico principal y secundario, fecha de nacimiento, género y autoidentificación.

Además, es indispensable registrar la ubicación geográfica del lugar de postulación desglosada por provincia, cantón y parroquia, así como la dirección de domicilio y el detalle de experiencia laboral previa dentro de la institución.

Cargos y perfiles técnicos habilitados

El catálogo de selección contempla diversos cargos para antes, durante y después del día de las votaciones. Entre los puestos disponibles constan: asistente administrativo electoral provincial para Centro de Digitalización de Actas (asistente y operador CDA), analista provincial de procesos electorales 1 o capacitador territorial, coordinador cantonal, coordinador de recinto y coordinador de mesa.

También se enlistan operadores para los Centros de Procesamiento Electoral (CPE) en manejo de archivo de actas, archivo de sobres, digitador para el día de la elección y post electoral, escaneador, cotejo de firmas, receptor de actas, supervisor técnico, operadores para mesa de atención preferente, estibadores, notificadores a miembros de juntas receptoras del voto y personal de promoción.

Condiciones generales e inhabilidades vigentes

Los requisitos varían conforme a la responsabilidad asignada. Para puestos como coordinador de mesa se demanda nacionalidad ecuatoriana, mayoría de edad, título de bachiller o estudios superiores finalizados, encontrarse en pleno goce de los derechos políticos y figurar en el padrón electoral correspondiente.

Paralelamente, se aplican impedimentos legales específicos a miembros activos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, personas que ostenten candidaturas electorales y determinados funcionarios del sector público.

Presupuesto asignado y alerta sobre estafas

El 5 de marzo de 2026, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó un presupuesto total de 102 365 407,35 dólares para los comicios, de los cuales 37 236 649,26 dólares estarán orientados exclusivamente al rubro de Talento Humano para financiar el despliegue del personal temporal.

Frente a eventuales intentos de fraude, la institución recordó que el proceso de inscripción es totalmente gratuito, descartó el cobro de valores económicos o aportes materiales y exhortó a la ciudadanía a verificar cualquier información dudosa directamente en las delegaciones provinciales.

Preguntas frecuentes sobre el registro en la plataforma de empleo del CNE

❓ ¿Cómo ingresar a la plataforma de empleo del CNE para las seccionales?

A través del portal oficial de Talento Humano del CNE completando el formulario digital.

Los interesados deben registrar datos personales, lugar de postulación, experiencia previa y seleccionar el cargo al que aspiran.

❓ ¿Inscribirse en el sistema garantiza una contratación en el organismo electoral?

No garantiza la contratación ni la participación definitiva en el proceso.

El registro funciona como una base de datos para convocar aspirantes únicamente según la disponibilidad y necesidades operativas de cada provincia.

❓ ¿Cuáles son los requisitos para cargos operativos como coordinador de mesa?

Ser ecuatoriano, mayor de 18 años, bachiller o con estudios superiores y en goce de derechos políticos.

El aspirante debe constar en el padrón electoral y no tener impedimentos legales como pertenecer a las Fuerzas Armadas o Policía en servicio activo.

❓ ¿Tiene algún costo registrarse en la plataforma de empleo del CNE?

Es completamente gratuito y no exige pagos económicos ni materiales.

El CNE advirtió sobre posibles cobros indebidos e instó a los usuarios a denunciar mensajes sospechosos en las delegaciones provinciales.

❓ ¿Cuánto presupuesto se aprobó para el rubro de Talento Humano en estos comicios?

USD 37.236.649,26.

El monto forma parte de los más de USD 102 millones asignados por el Pleno del CNE para organizar las elecciones del 29 de noviembre de 2026.

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