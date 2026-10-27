Tortuga Bay restringe el ingreso de visitantes del 27 al 29 de octubre

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

La Dirección del Parque Nacional Galápagos aplicará restricciones temporales de acceso a Tortuga Bay, en la isla Santa Cruz, desde el martes 27 al jueves 29 de octubre de 2026. La medida responde al incremento previsto del nivel del mar y establece horarios específicos para el ingreso y la salida de los visitantes.

Las disposiciones buscan reducir los riesgos durante la pleamar, cuando el aumento del nivel del mar podría afectar el tránsito seguro entre Playa Brava y Playa Mansa. Los horarios cambiarán cada día, por lo que el cierre de ingreso y la salida de Playa Mansa tendrán lugar de forma escalonada durante las tres jornadas.

Horarios de cierre de Tortuga Bay en Santa Cruz

La Dirección del Parque Nacional Galápagos definió un horario distinto para cada día de la restricción. Las medidas comienzan este martes 27 de octubre y concluyen el jueves 29.

Martes 27 de octubre: el cierre de ingreso será a las 13:00 y la salida de Playa Mansa tendrá lugar hasta las 13:30.

el cierre de ingreso será a las 13:00 y la salida de Playa Mansa tendrá lugar hasta las 13:30. Miércoles 28 de octubre: el ingreso cerrará a las 14:00 y los visitantes deberán salir de Playa Mansa hasta las 14:30.

el ingreso cerrará a las 14:00 y los visitantes deberán salir de Playa Mansa hasta las 14:30. Jueves 29 de octubre: el cierre de ingreso será a las 15:00 y la salida de Playa Mansa corresponderá a las 15:30.

La programación establece una diferencia de 30 minutos entre el cierre de ingreso y la hora límite de salida de Playa Mansa. Además, el horario de cierre de acceso se retrasa una hora cada día durante el periodo previsto.

INFORMACIÓN IMPORTANTE | Restricción temporal de acceso a Tortuga Bay



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Debido al incremento previsto del nivel del mar, la Dirección del Parque Nacional Galápagos aplicará restricciones temporales de ingreso y horarios de salida de visitantes… pic.twitter.com/T1WNFFKtlE — Parque Galápagos (@parquegalapagos) October 27, 2026

La pleamar motiva las restricciones de acceso

El incremento previsto del nivel del mar constituye el motivo de esta medida preventiva en Tortuga Bay. Durante la pleamar, el aumento del nivel del agua podría comprometer el tránsito entre Playa Brava y Playa Mansa, dos sectores vinculados al recorrido de los visitantes.

Por este motivo, la administración del Parque Nacional Galápagos estableció límites de acceso y horarios de salida. La disposición busca reducir la exposición a riesgos durante las condiciones previstas para esos días.

Guardaparques orientarán a los visitantes

El personal de guardaparques permanecerá atento a las condiciones de Tortuga Bay durante las jornadas de restricción. También orientará a los visitantes para facilitar una salida segura del sector.

La medida involucra a residentes, turistas, guías y operadores turísticos que acuden a esta playa de Santa Cruz. La Dirección del Parque Nacional Galápagos pidió la comprensión de estos grupos frente a los cambios temporales en los horarios de acceso.

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