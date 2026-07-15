Todo lo que debes saber de la prueba para institutos públicos

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec) prepara la evaluación nacional de capacidades y competencias, que se aplicará entre el 21 y 23 de julio de 2026. Más de 79 800 aspirantes están convocados para ingresar a institutos tecnológicos y conservatorios superiores públicos del país, una vez que el Ministerio desarrolló un programa de nivelación gratuito dirigido a los estudiantes.

Consulta tu sede y cronograma

A partir del 15 de julio de 2026, los postulantes inscritos para el segundo período académico tendrán acceso al portal oficial admision.educacion.gob.ec.

En esta plataforma, cada aspirante debe consultar y descargar el comprobante que detalla el lugar, la fecha y el horario específicos asignados para rendir su examen.

Como se detalló en la publicación de este Medio, del 18 de junio de 2026, entre el 18 y el 22 de junio se realizó el proceso de inscripción para los postulantes a estos centros de estudio.

Este paso es obligatorio para asegurar la participación de los 79 800 jóvenes que completaron su registro correctamente. La logística desplegada por el Minedec contempla un total de 244 sedes a escala nacional.

Este despliegue incluye 229 recintos presenciales dentro del Ecuador, además de seis sedes consulares para los aspirantes en el extranjero, quienes tienen la opción de realizar el proceso de manera virtual.

Adicionalmente, bajo un esquema coordinado con el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), se habilitaron cinco Centros de Privación de Libertad y cuatro Centros de Adolescentes Infractores, garantizando así el acceso inclusivo a la formación superior.

Contenido y duración de la evaluación

La prueba técnica está diseñada para medir las competencias esenciales necesarias para cursar carreras en educación técnica y tecnológica pública.

Los aspirantes dispondrán de 60 minutos para resolver un total de 40 preguntas. En el caso de personas con discapacidad, el tiempo asignado se extiende a 120 minutos para facilitar el desarrollo de la prueba.

El cuestionario se divide en tres ejes fundamentales:

Razonamiento numérico : 14 preguntas.

: 14 preguntas. Razonamiento verbal : 15 preguntas.

: 15 preguntas. Razonamiento abstracto: 11 preguntas.

Estas áreas buscan evaluar de forma objetiva la capacidad de respuesta y las aptitudes de los postulantes, asegurando que los seleccionados cuenten con el perfil requerido para integrar una de las 54 instituciones tecnológicas y conservatorios superiores públicos adscritos al Minedec, así como los tres institutos no adscritos, que enfocan su oferta académica en el desarrollo productivo del Ecuador.

Diferenciación con procesos universitarios

Es fundamental que los interesados en la educación superior pública comprendan la distinción administrativa de este proceso. La evaluación mencionada compete exclusivamente a los institutos y conservatorios gestionados por el Minedec.

Por su parte, las universidades y escuelas politécnicas del país operan bajo un marco de autonomía responsable, lo que implica que cada una gestiona sus propios cronogramas, lineamientos y procedimientos de acceso.

Aquellos aspirantes que busquen cupos en universidades deberán mantenerse atentos exclusivamente a los canales oficiales de cada institución.

Ingreso a institutos tecnológicos y conservatorios superiores públicos, preguntas frecuentes

❓ ¿Cómo puedo conocer mi lugar y hora de evaluación?

Debes ingresar al portal admision.educacion.gob.ec desde el 15 de julio. La plataforma permite a los más de 79 800 inscritos consultar e imprimir el comprobante oficial. Este documento es indispensable, ya que contiene la información detallada sobre la sede física o virtual, la fecha y el horario exacto para presentar el examen.

❓ ¿Quiénes rinden la evaluación de ingreso en esta fase?

Los aspirantes inscritos para ingresar a institutos tecnológicos y conservatorios superiores públicos adscritos al MINEDEC. Este proceso está dirigido específicamente a las 54 instituciones tecnológicas públicas adscritas y tres no adscritas. Es vital recordar que las universidades y escuelas politécnicas gestionan sus propios procesos de admisión de forma independiente y autónoma.

❓ ¿Cuál es la estructura del examen de admisión?

La prueba consta de 40 preguntas distribuidas en razonamiento numérico, verbal y abstracto. Los aspirantes enfrentarán 14 preguntas de razonamiento numérico, 15 de verbal y 11 de abstracto. El tiempo estimado de resolución es de 60 minutos para la mayoría de los postulantes, mientras que las personas con discapacidad cuentan con un tiempo extendido de 120 minutos.

❓ ¿Se tomará la prueba en todo el país?

Sí, el MINEDEC ha habilitado 244 sedes a nivel nacional y en el extranjero. El despliegue incluye 229 sedes presenciales en el territorio ecuatoriano, seis sedes consulares para compatriotas en el exterior, además de puntos específicos dentro de cinco Centros de Privación de Libertad y cuatro Centros de Adolescentes Infractores para garantizar el acceso inclusivo.

❓ ¿Qué debo hacer si deseo ingresar a una universidad pública?

Debes seguir el proceso específico de la universidad de tu elección. Este proceso gestionado por el MINEDEC es exclusivo para institutos tecnológicos y conservatorios superiores. Las universidades y escuelas politécnicas públicas, debido a su autonomía, definen sus propios calendarios y procedimientos de ingreso, por lo que es necesario consultar sus canales oficiales.

Te recomendamos