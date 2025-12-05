La Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP) alertó sobre la difusión masiva de un archivo viral llamado Lista de Infieles Ecuador. Este documento circula en redes sociales, plataformas de mensajería y enlaces públicos.

Cualquier usuario puede subir información sin verificación ni cumplimiento de las condiciones legales del tratamiento de datos personales, previstas en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

La entidad advirtió que esta práctica representa un riesgo grave para los derechos y libertades de los ciudadanos. Los listados anónimos y colaborativos exponen datos de forma indebida y vulneran el derecho a la protección de información personal. La SPDP explicó que el carácter “viral” o supuestamente recreativo del archivo no elimina responsabilidades ni las consecuencias legales por su uso y difusión.

Evaluación de la difusión de nombres de infieles

La institución analiza el alcance, impacto y origen del archivo. Este proceso busca identificar a posibles responsables por la circulación del contenido. La SPDP actúa dentro de sus competencias legales para determinar los hechos y aplicar las medidas correspondientes.

La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales contempla infracciones cuando los responsables no garantizan la confidencialidad o cuando se divulgan datos sin autorización.

Los artículos 68, 70 y 76 de la norma regulan la obligación de custodiar, manejar y difundir información bajo parámetros de seguridad.

La Superintendencia de Protección de Datos puede auditar, investigar y sancionar estas vulneraciones, incluso en documentos digitales editados de forma anónima.

Llamado a la ciudadanía

La SPDP pidió a la ciudadanía no participar en estas dinámicas. Solicitó evitar el reenvío, la consulta o el aporte de información. La entidad enfatizó que la protección de datos personales constituye un deber colectivo y una obligación legal. Señaló que, en un entorno digital donde los contenidos se viralizan de forma inmediata, resulta esencial actuar con responsabilidad, frenar la propagación de materiales que afecten a terceros y promover una cultura de respeto a los datos personales.

