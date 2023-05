Sospechoso de intento de robo a niños es asesinado en Mocha, Tungurahua

Un grupo de militares, la Policía Nacional, la Intendencia de Policía encontraron el cuerpo en la vía Panamericana en la madrugada de este miércoles. Horas antes la víctima fue detenida por intentar robar a estudiantes del cantón Mocha. Foto: Cortesía Rosa Segovia

Modesto Moreta

Agentes de Criminalística y de la Fiscalía de Tungurahua investigan el asesinato de una persona en el cantón Mocha, Tungurahua.

Se trata de un hombre que fue detenido, a las 14:30 del martes 23 de mayo del 2023.

El arresto ocurrió cuando intentaba robar a un grupo de estudiantes de una unidad educativa de esta localidad del Tungurahua junto con otras dos personas.

Cuerpo encontrado en la vía Panamericana

El cuerpo fue localizado en la vía Ambato-Riobamba mientras el personal del Ejército, la Policía, la Intendencia de Policía y otras autoridades realizaban un operativo de control y seguridad, a la 01:00 de este miércoles 24 de mayo del 2023.

Paúl Moposita, intendente de Policía de Tungurahua, detalló que en la vía Panamericana, en el sector de Capulispamba cerca al cantón Mocha, localizaron un saco de yute abandonado. Al acercarse encontraron el cuerpo de Franklin V., de 41 años, oriundo de Cotopaxi.

El personal de Criminalística y la Fiscalía realizó el levantamiento del cadáver y lo trasladó al Centro Forense para la autopsia de Ley.

Los gendarmes iniciaron las indagaciones y recogieron varios indicios en el lugar. El cuerpo presentaba varios golpes y estaba semidesnudo.

Detención tras intento de robo a niños

La persona asesinada fue aprendida por los moradores del centro de Mocha, a las 14:30 del martes 23 de mayo del 2023.

Esto ocurrió luego de que uno de los padres de familia de uno de los menores agredidos enviara a sus vecinos mensajes de WhatsApp contando lo ocurrido con los pequeños.

El alcalde de Mocha, Danilo Ortiz, contó que en 20 minutos al menos 300 personas salieron y lograron la detención de uno de los tres implicados en el intento de robo, mientras los otros dos huyeron.

Los implicados se movilizaban en un auto Aveo color azul sin placa y la matrícula era del 2010.

Luego de varias conversaciones, entre autoridades y los moradores se logró la entrega del vehículo que fue conducido a los patios de la Policía Judicial de Tungurahua.

El burgomaestre desconoce en qué circunstancias el retenido fue entregado a manos de las Juntas del Campesinado del sector. En la madrugada de hoy informaron que fue asesinado.

Aseguró que en semanas pasadas otros jóvenes fueron asaltados y la gente comenzó a organizarse, a través de grupos de WhatsApp para protegerse de la delincuencia.

Intentaron plagiar a una estudiante

El dirigente de las Juntas del Campesinado de Tungurahua, Raúl Bayas, mencionó que el martes los moradores del cantón Mocha estuvieron vigilantes porque hace 15 días a un mes intentaron plagiarle a una chica en el cantón Quero, pero fue auxiliada por los vecinos de la zona.

Afirmó que los sospechosos merodeaban las inmediaciones de las unidades educativas tratando de secuestrar a niños. “Cuando la gente se enfurece pierde el control. La situación de seguridad cada vez se complica y es obligación de la gente cuidarse”.

Dijo que conocía que la gente detuvo a una persona y lo tenían retenido, pero desconoce lo que sucedió luego. Afirmó que el populacho actúa cuando se cansa de estos hechos y hay consecuencias.

La gente no puede quedarse de manos cruzadas. “Hay un problema con los vacunadores y no les vamos a dejar, si quieren problemas los van a tener. Las juntas no se intimidan. Seguiremos imponiendo respeto en nuestras jurisdicciones”.

Aclaró que no tienen nada que ver las Juntas del Campesinado en ese tema, aunque juntas hay en toda la zona rural de la provincia.

