Solteros en Ecuador concentran más de la mitad de las cédulas emitidas en 2026

Casi seis de cada 10 cédulas emitidas en Ecuador corresponden a personas solteras, según el Registro Civil.

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Entre enero y septiembre de 2026, el Registro Civil emitió 2 024 488 cédulas de identidad. De ese total, 1 132 855 correspondieron a ciudadanos registrados con el estado civil de soltero, según la suma de las cifras reportadas para hombres y mujeres.

El reporte incluye a ciudadanos que reciben su documento en Estados Unidos y España. Pichincha y Guayas concentraron las mayores cantidades de registros de personas solteras durante ese período.

Pichincha encabeza los registros de personas solteras ceduladas en Ecuador

La distribución territorial sitúa a Pichincha en el primer lugar, con 262.361 registros, seguida por Guayas, con 212 382. A continuación, aparecen Manabí, con 103 496, y Los Ríos, con 64 992.

Ecuador · Enero–septiembre de 2026

Casi seis de cada 10 cédulas corresponden a personas solteras

Explora los registros de cedulación por género y territorio. Las cifras incluyen las oficinas de Madrid y Nueva York.

1.132.855

Cédulas emitidas a personas registradas como solteras*

55,96%

De las 2.024.488 cédulas emitidas en el período

Más registros de hombres solteros

Distribución de las cédulas emitidas a personas solteras.

Hombres

592.811

Mujeres

540.044

Toca un segmento del gráfico para consultar su porcentaje.

La diferencia es de 52.767 registros más de hombres que de mujeres.

Fuente · Registro Civil del Ecuador. Período enero–septiembre de 2026.

Son registros de cedulación, no un censo de toda la población soltera del país.

* Nota sobre los totales calculados

La tabla original indica un total de 1.132.845. La suma de 592.811 hombres y 540.044 mujeres da 1.132.855, cifra utilizada en este módulo.

La diferencia aparece en Bolívar: el total publicado es 11.765, pero 5.758 mujeres más 6.017 hombres suman 11.775. Aquí se muestra el total calculado de 11.775. Las cifras de hombres y mujeres se conservan tal como aparecen en la fuente.

Los porcentajes se calculan con el total de 1.132.855 y se redondean a dos decimales.

En el desglose por género, el Registro Civil reportó 592 811 registros de hombres solteros y 540 044 de mujeres solteras. La diferencia entre ambas cifras es de 52 767 registros.

Estos datos corresponden a la cedulación de ciudadanos registrados como solteros entre enero y septiembre de 2026. No representan un conteo de toda la población soltera del país.

La cedulación funciona sin turno previo y con pago en las agencias

Desde diciembre de 2025, el servicio de cedulación se ofrece sin agendamiento previo, por disposición del presidente Daniel Noboa. El pago también se realiza directamente en las agencias del Registro Civil.

A esta modalidad se suma la atención los sábados en 14 agencias del país, donde están disponibles todos los servicios. Ese horario permite acudir a quienes tienen dificultades para realizar sus trámites de lunes a viernes.

Jorge Osorio, director general del Registro Civil, señaló que la entrega de documentos como la cédula toma entre 30 y 45 minutos. Según explicó, los usuarios pueden completar el pago en la misma agencia, sin desplazarse a una entidad financiera.

Romina Garrido, quien acudió a renovar su cédula en la agencia Iñaquito, en Quito, relató que necesitaba el documento para realizar trámites.

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