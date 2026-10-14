Solteros en Ecuador concentran más de la mitad de las cédulas emitidas en 2026

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Entre enero y septiembre de 2026, el Registro Civil emitió 2 024 488 cédulas de identidad. De ese total, 1 132 855 correspondieron a ciudadanos registrados con el estado civil de soltero, según la suma de las cifras reportadas para hombres y mujeres.
El reporte incluye a ciudadanos que reciben su documento en Estados Unidos y España. Pichincha y Guayas concentraron las mayores cantidades de registros de personas solteras durante ese período.
La distribución territorial sitúa a Pichincha en el primer lugar, con 262.361 registros, seguida por Guayas, con 212 382. A continuación, aparecen Manabí, con 103 496, y Los Ríos, con 64 992.
Ecuador · Enero–septiembre de 2026
Explora los registros de cedulación por género y territorio. Las cifras incluyen las oficinas de Madrid y Nueva York.
De las 2.024.488 cédulas emitidas en el período
Distribución de las cédulas emitidas a personas solteras.
Hombres
52,33% del total de solteros
Mujeres
47,67% del total de solteros
Toca un segmento del gráfico para consultar su porcentaje.
La diferencia es de 52.767 registros más de hombres que de mujeres.
Selecciona una barra para ver el desglose. Los resultados se ordenan de mayor a menor.
La longitud de las barras usa una misma escala dentro de cada selección.
24 provincias y dos oficinas en el exterior. Totales calculados con la suma de hombres y mujeres.
|Territorio
|Total*
|Mujeres
|Hombres
|Total
|1.132.855
|540.044
|592.811
En el desglose por género, el Registro Civil reportó 592 811 registros de hombres solteros y 540 044 de mujeres solteras. La diferencia entre ambas cifras es de 52 767 registros.
Estos datos corresponden a la cedulación de ciudadanos registrados como solteros entre enero y septiembre de 2026. No representan un conteo de toda la población soltera del país.
Desde diciembre de 2025, el servicio de cedulación se ofrece sin agendamiento previo, por disposición del presidente Daniel Noboa. El pago también se realiza directamente en las agencias del Registro Civil.
A esta modalidad se suma la atención los sábados en 14 agencias del país, donde están disponibles todos los servicios. Ese horario permite acudir a quienes tienen dificultades para realizar sus trámites de lunes a viernes.
¿Sabías que 6 de cada 10 personas, en este año, se registran como solteras en la cédula de identidad del Registro Civil del Ecuador? Aquí te contamos cómo van los datos de solteros. https://t.co/UqWHC9C3Cx https://t.co/JIH6L3ICrp— Registro Civil Ecuador 🇪🇨 (@RegistroCivilec) October 14, 2026
Jorge Osorio, director general del Registro Civil, señaló que la entrega de documentos como la cédula toma entre 30 y 45 minutos. Según explicó, los usuarios pueden completar el pago en la misma agencia, sin desplazarse a una entidad financiera.
Romina Garrido, quien acudió a renovar su cédula en la agencia Iñaquito, en Quito, relató que necesitaba el documento para realizar trámites.