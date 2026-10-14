Solteros en Ecuador concentran más de la mitad de las cédulas emitidas en 2026

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Entre enero y septiembre de 2026, el Registro Civil emitió 2 024 488 cédulas de identidad. De ese total, 1 132 855 correspondieron a ciudadanos registrados con el estado civil de soltero, según la suma de las cifras reportadas para hombres y mujeres.

El reporte incluye a ciudadanos que reciben su documento en Estados Unidos y España. Pichincha y Guayas concentraron las mayores cantidades de registros de personas solteras durante ese período.

Pichincha encabeza los registros de personas solteras ceduladas en Ecuador

La distribución territorial sitúa a Pichincha en el primer lugar, con 262.361 registros, seguida por Guayas, con 212 382. A continuación, aparecen Manabí, con 103 496, y Los Ríos, con 64 992.

Ecuador · Enero–septiembre de 2026 Casi seis de cada 10 cédulas corresponden a personas solteras Explora los registros de cedulación por género y territorio. Las cifras incluyen las oficinas de Madrid y Nueva York. 1.132.855 Cédulas emitidas a personas registradas como solteras* 55,96% De las 2.024.488 cédulas emitidas en el período Por género Por territorio Todos los datos Más registros de hombres solteros Distribución de las cédulas emitidas a personas solteras. Hombres 592.811 52,33% del total de solteros Mujeres 540.044 47,67% del total de solteros Toca un segmento del gráfico para consultar su porcentaje. La diferencia es de 52.767 registros más de hombres que de mujeres. Pichincha encabeza los registros Selecciona una barra para ver el desglose. Los resultados se ordenan de mayor a menor. Buscar territorio Comparar Total Hombres Mujeres Territorios Todos 24 provincias Oficinas en el exterior Territorios Cédulas emitidas Ver los 26 territorios La longitud de las barras usa una misma escala dentro de cada selección. El detalle de los 26 territorios 24 provincias y dos oficinas en el exterior. Totales calculados con la suma de hombres y mujeres. Territorio Total* Mujeres Hombres Total 1.132.855 540.044 592.811 Fuente · Registro Civil del Ecuador. Período enero–septiembre de 2026. Son registros de cedulación, no un censo de toda la población soltera del país. * Nota sobre los totales calculados La tabla original indica un total de 1.132.845. La suma de 592.811 hombres y 540.044 mujeres da 1.132.855, cifra utilizada en este módulo. La diferencia aparece en Bolívar: el total publicado es 11.765, pero 5.758 mujeres más 6.017 hombres suman 11.775. Aquí se muestra el total calculado de 11.775. Las cifras de hombres y mujeres se conservan tal como aparecen en la fuente. Los porcentajes se calculan con el total de 1.132.855 y se redondean a dos decimales.

En el desglose por género, el Registro Civil reportó 592 811 registros de hombres solteros y 540 044 de mujeres solteras. La diferencia entre ambas cifras es de 52 767 registros.

Estos datos corresponden a la cedulación de ciudadanos registrados como solteros entre enero y septiembre de 2026. No representan un conteo de toda la población soltera del país.

La cedulación funciona sin turno previo y con pago en las agencias

Desde diciembre de 2025, el servicio de cedulación se ofrece sin agendamiento previo, por disposición del presidente Daniel Noboa. El pago también se realiza directamente en las agencias del Registro Civil.

A esta modalidad se suma la atención los sábados en 14 agencias del país, donde están disponibles todos los servicios. Ese horario permite acudir a quienes tienen dificultades para realizar sus trámites de lunes a viernes.

¿Sabías que 6 de cada 10 personas, en este año, se registran como solteras en la cédula de identidad del Registro Civil del Ecuador? Aquí te contamos cómo van los datos de solteros. https://t.co/UqWHC9C3Cx https://t.co/JIH6L3ICrp — Registro Civil Ecuador 🇪🇨 (@RegistroCivilec) October 14, 2026

Jorge Osorio, director general del Registro Civil, señaló que la entrega de documentos como la cédula toma entre 30 y 45 minutos. Según explicó, los usuarios pueden completar el pago en la misma agencia, sin desplazarse a una entidad financiera.

Romina Garrido, quien acudió a renovar su cédula en la agencia Iñaquito, en Quito, relató que necesitaba el documento para realizar trámites.

Te recomendamos