Sismo en Carchi ocurrió por sistema de fallas

temblor

Andrea Rodríguez y Orlando Silva Redactores (I)

A las 08:33 de este lunes, 25 de julio, un sismo de 5.2 sacudió la provincia de Carchi y parte de del sur de Colombia. El epicentro se ubicó a 17,8 kilómetros de Tulcán. Varias réplicas de menor magnitud se registraron a lo largo del día.

La Gobernación del Carchi a través de un comunicado cuantificó los daños en las estructuras. 138 viviendas fueron afectadas por los movimientos telúricos, siete personas resultaron heridas y no se reportaron fallecidos. La poca profundidad del sismo causó daño.

Cerca de las 08:38 a 16,3 kilómetros de San Gabriel, una fuerte réplicas hizo salir a la gente de sus casas. En esa ciudad varias casas se vieron afectadas en sus estructuras. Algunas de ellas presentaban problemas en los tejados, esto debido a que eran casas de más de 50 años. En la calle Olmedo, tres casas presentaban problemas en su estructura. Una de ellas tenía casi todo su techo desplomado. Agentes de la Policía Nacional ayudaban a sacar escombros de una de ellas.

En San Gabriel se teme que más movimientos telúricos provoquen el colapso de las construcciones. Foto: Julio Estrella / El Comercio

Trabajos en las zonas afectadas

David Orozco, jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos, comentó que se trabaja en las zonas afectadas para ayudar a las personas que tienen casas con problemas a causa del sismo. Explicó que durante el día se monitoreó algunas viviendas dando prioridad a las que presentan mayores daños. Por ejemplo, en la calle Bolívar una de las casas perdió una de las partes de su tejado, por lo que las unidades de apoyo y moradores del sector ayudaron a tapar con un plástico el techo para evitar que las lluvias afecten el interior.

Orozco mencionó que las casas patrimoniales han sido afectadas en su mayoría. Se trabaja en dar apoyo para sacar las pertenencias de las personas de sus hogares por si hay alguna réplica fuerte que podría dañar más las estructuras.

Se evacuará a las personas hasta analizar bien cada uno de los espacios. En las viviendas que no tienen muchos daños se ayuda minimizando las afectaciones para que puedan regresar los moradores.

El movimiento provocó también que las tejas de varios inmuebles se desprendieran y cayeran a las calles. Dos unidades educativas sufrieron daños en San Gabriel.

El sismo fue sentido en las provincias de Imbabura, Napo, Orellana, Pichincha, Pastaza y Sucumbíos, además del sur de Colombia.

Mario Ruiz, sismólogo e investigador del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, dice que fue un temblor que causó daños, de moderados a leves, y que no fue un terremoto. Afirma que para esta última categoría el sismo tiene que superar los ocho grados y los daños son mayores.

El científico especifica que en la zona donde ocurrió el sismo ayer se ha registrado una gran cantidad de movimientos en los últimos años. Se los ha detectado en el Geofísico desde el 2013.

Sistema activo de fallas

“En el año 2014 llegaron a ocurrir miles de sismos por día y desde mayo de este año 2022 se ha notado un incremento de la actividad sísmica”, anota Ruiz. La zona se monitorea prolijamente desde el Ecuador y también desde el Servicio Geológico de Colombia.

Ruiz dice que el sismo en el Carchi no tiene nada que ver con el ocurrido días atrás en Guayaquil. “Las fuentes son totalmente independientes, solo coincidieron en el tiempo, no están relacionados”.

El experto recuerda que hay un sistema de fallas que sale de la provincia de Imbabura y sube a la del Carchi. En este caso, específicamente llamó la atención un sistema hidrotermal cerca al volcán Chiles, en su flanco sur. Este contiene aguas subterráneas muy calientes y manifestaciones de ello son balnearios como el denominado “de aguas hediondas”.

En el Instituto Geofísico saben que este sistema hidrotermal está agitado desde hace algunos años y el sismo registrado ayer es una evidencia de esa agitación. Ruiz dice que con seguridad se registrarán más réplicas. Hasta el mediodía de el 25 de julio hubo más de 50. “Siempre hay la posibilidad de que un sismo fuerte sea seguido de otro más intenso, pero hay un 95% de probabilidades de que ocurran más bien sismos más pequeños, menores”.

En el sismo en Guayaquil no se previó réplicas porque fue más profundo que el de Carchi, a 60 kilómetros bajo la superficie.

“La actividad esperada en la provincia norteña será análoga a lo ocurrido en 2014, las réplicas continuarán, disminuirán en intensidad y frecuencia, con el tiempo”, afirma el investigador.

No hay un estudio del tipo de construcciones en la zona afectada en el Carchi, no se sabe su sensibilidad frente a un sismo. El Instituto Geofísico planifica una salida de campo esta semana para hacer una evaluación. Carchi no ha sufrido un sismo grande en más de un siglo. Los más importantes se dieron a principios del siglo XX, con epicentro en Colombia.

Frases: "En el imaginario popular de los carchenses la acción de los sismos no está presente, pero hay fuentes sísmicas en todo el Ecuador”. Mario Ruiz, sismólogo del Instituto Geofísico.

"En la ciudad de San Gabriel y en todo el cantón Montúfar hubo casas colapsadas y afectaciones en bienes patrimoniales por el sismo”. Andrés Ponce, alcalde del cantón Montúfar.

Actividad

Desde el año 2013 se registra un incremento de la actividad sísmica en Carchi. A partir de mayo de este año 2022, el Geofísico da cuenta de un mayor número de microsismos.