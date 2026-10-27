Siniestro de tránsito en la vía Cuenca – Molleturo

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Un siniestro de tránsito se reportó la tarde de este martes 27 de octubre de 2026 en el kilómetro 44 de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme, en el sector de Miguir, en la zona del Cajas. La alerta ingresó a la Línea Única para Emergencias 9-1-1 a las 14:31.

Tras recibir el reporte, el ECU 911 coordinó el despliegue de unidades del Cuerpo de Bomberos de Cuenca y de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) para atender la emergencia en el lugar.

📍#Cuenca | 14:31 🚨 Ante alerta de un siniestro de tránsito en el km 44 de la vía Cuenca – Molleturo, sector Miguir, recibida a la #LíneaÚnicaParaEmergencias 9-1-1, desde el #ECU911, desplegamos recursos de @Bomberos_CUE y @CTEcuador para brindar soporte oportuno en el sitio. pic.twitter.com/oS4jLYpVRR — RodrigoMatuteTorres (@Rodrigoperiodis) October 27, 2026

ECU 911 coordinó la atención en el sector Miguir

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 activó la respuesta de los organismos de emergencia luego de recibir la alerta sobre el siniestro en esta vía que conecta a Cuenca con la Costa ecuatoriana.

La coordinación permitió movilizar recursos de Bomberos de Cuenca y de la CTE hasta el kilómetro 44, donde ocurrió el incidente. Los equipos acudieron para brindar asistencia y atender las novedades relacionadas con el tránsito.

El reporte institucional identificó el punto de la emergencia en el sector Miguir, dentro del corredor vial Cuenca-Molleturo-El Empalme.

📍#Cuenca | 14:31 🚨 Ante alerta de un siniestro de tránsito en el km 44 de la vía Cuenca – Molleturo, sector Miguir, recibida a la #LíneaÚnicaParaEmergencias 9-1-1, desde el #ECU911, desplegamos recursos de @Bomberos_CUE y @CTEcuador para brindar soporte oportuno en el sitio.… pic.twitter.com/HsMnmDrWGW — Coordinación Zonal 6 ECU 911 Austro (@ECU911Austro) October 27, 2026

Siniestro ocurrió en el kilómetro 44 de la vía Cuenca-Molleturo

El incidente se registró en una zona de la carretera que atraviesa el área del Cajas. La ubicación del siniestro corresponde al kilómetro 44, en el tramo que conecta Cuenca con Molleturo.

Hasta la información disponible en el reporte del ECU 911, no existen detalles confirmados sobre el número de vehículos involucrados, las causas del siniestro o la condición de posibles personas afectadas.

Organismos de emergencia acudieron al lugar

La atención del incidente contó con la participación de dos entidades: el Cuerpo de Bomberos de Cuenca y la Comisión de Tránsito del Ecuador. Ambas recibieron la coordinación del ECU 911 tras la alerta registrada a las 14:31.

La intervención se concentró en el punto del siniestro, en el kilómetro 44 de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme. La información oficial confirmó el despliegue de recursos para brindar soporte en el sitio.

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