Vehículo de Medicina Legal que trasladaba un cadáver sufrió un siniestro en Loja

Fecha de publicación: 15 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de noviembre de 2026

Un vehículo de Medicina Legal que trasladaba a una persona fallecida hacia el Centro Forense sufrió un siniestro de tránsito la madrugada del domingo 15 de noviembre de 2026, en Catamayo, Loja.

El conductor resultó herido y recibió atención de los organismos de emergencia. El automotor terminó fuera de la vía.

¿Dónde ocurrió el siniestro en Catamayo?

El siniestro se reportó alrededor de las 05:00 en el sector La Urna, en el tramo San Pedro-Las Chinchas, sobre la vía a la Costa.

Según medios locales, la emergencia fue reportada al ECU 911. Personal del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para asistir al conductor de la camioneta, quien posteriormente fue trasladado a una casa de salud.

En otros puntos del país también se reportaron siniestros recientes. Conoce el siniestro en la vía Perimetral de Guayaquil que dejó dos fallecidos.

¿Qué pasó con el conductor del vehículo?

El conductor resultó herido como consecuencia del siniestro. Hasta el momento, la información difundida por los medios locales no precisa la gravedad de sus lesiones ni otros datos sobre su estado de salud.

El personal de emergencia brindó asistencia al conductor en el sitio.

Otro siniestro de tránsito dejó cuatro personas heridas en Guayas. Revisa también lo ocurrido en Pedro Carbo el pasado viernes.

¿Cómo quedó el vehículo de Medicina Legal?

Las imágenes difundidas por las autoridades muestran que la camioneta terminó fuera de la calzada, entre la maleza y dentro de un profundo socavón.

El vehículo presentaba múltiples daños en sus ventanas. Su ubicación y las condiciones en las que quedó impidieron que fuera retirado de inmediato.

¿Se conocen las causas del siniestro?

Hasta la tarde del domingo 15 de noviembre, las autoridades no habían informado qué provocó el siniestro de tránsito en Catamayo.

El automotor permanecía en el lugar del siniestro, sin que se confirmara su retiro. Las causas del hecho continúan sin esclarecerse, a la espera de información oficial.

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