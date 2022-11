Sentencian a mujer a un año de prisión por tenencia de una boa

La boa hallada es un reptil en peligro de extinción. Foto: Internet

EFE

Una mujer identificada como Delis Jadira V. A. fue sentenciada a un año de prisión por la tenencia de una boa constrictor constrictor, especie que está incluida en la lista roja de los reptiles del Ecuador.

Así lo informó este lunes, 21 de noviembre de 2022 la Fiscalía General del Estado. La institución señaló que esa especie de boa es vulnerable por el potencial peligro de extinción en el que se encuentra.

"El solo (hecho de) tenerla ya constituye un delito. Precisamente por este motivo, la ciudadana Delis Jadira V. A. fue sentenciada a un año de privación de libertad", apuntó.

Fiscal Oswaldo Carvajal, de la Unidad Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente y la Naturaleza (Uidmen), presentó ante el Juez de Garantías Penales -en audiencia de juicio directo-, los testimonios que sustentaron su acusación contra Delis Jadira, como autora del delito contra la flora y fauna silvestres.

Supuesta autora dijo que era una mascota

El policía Jérfferson Bunci, de la Unidad de Protección de Medio Ambiente, relató que observaron un vehículo "en actitud inusual", durante un control de rutina que realizaban con otros agentes el pasado 29 de septiembre, en el sector de Quitumbe (sur de Quito).

Al acercarse al auto, vieron que en el asiento posterior había una caja grande de cartón.

Sobre el contenido, la mujer respondió que "un amigo de confianza de su hija le había pedido que transportara a Quito una mascota para entregar".

Al abrir la caja, encontraron en su interior otro recipiente de plástico, en el que estaba guardada una especie silvestre.

La boa es una especie protegida en Ecuador

En su testimonio entregado ante el juez, el perito Pablo Picerno, afirmó que la "mascota" que transportaba la procesada era una boa constrictor constrictor, especie en estado vulnerable, por lo tanto protegida.

Por su parte, la procesada comentó que la habían contratado en la ciudad de Latacunga para dejar una encomienda en Quito y que no conocía su contenido, pero no precisó con claridad quién enviaba la caja de cartón y quién la recibiría, contradicción que fue tomada en cuenta por el magistrado para dictar la sentencia condenatoria.

El juez recalcó que Ecuador es país suscriptor y adherente de convenios internacionales para la protección de la biodiversidad y recursos naturales. En su fallo, impuso una multa de USD 1 700 a la sentenciada y dispuso que la especie -que fue trasladada a una universidad en Quito- sea regresada a su entorno natural.

La procesada fue sentenciada con base en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona los delitos contra la flora y fauna silvestres con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Visita nuestros portales: